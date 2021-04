Así se aplicará el estado de excepción focalizado en Quito

En Quito se aplicarán todas las medidas que fueron establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional y sustentadas con el Estado de Excepción declarado por el Gobierno Nacional, la tarde de ayer 21 de abril del 2021.

Así, en la capital se respetarán disposiciones en cuanto al trabajo (teletrabajo obligatorio), suspensión de clases presenciales, toque de queda, entre otras medidas.



Para la tarde de este jueves, 22 de abril del 2021, estaba prevista una reunión del COE de Quito, en la que se espera definir algunas disposiciones que regirán en la capital durante el toque de queda.



Tránsito vehicular



El plan Hoy No circula, regirá solo hasta mañana viernes 23 de abril del 2021, a las 20:00, cuando se inicie el toque de queda que finalizará el lunes 26 a las 05:00.



A partir de las 20:00 del próximo viernes se iniciará el toque de queda decretado por el Gobierno Central. Esta vez ya no habrá solo restricción para la circulación de vehículos sino también para las personas. La medida rige hasta las 05:00 del lunes 26 de abril.



Durante el tiempo que rija el toque de queda ininterrumpido, para autos y personas, si podrán circular algunos sectores como los de servicios de salud, de seguridad y sectores estratégicos, entre otros.



Los traslados al aeropuerto también están permitidos. Según el Municipio, quienes se movilicen a Tababela deberán presentar su ticket de embarque o su pasaje.



A partir del lunes 26, desde las 05:00 hasta las 20:00, en Quito habrá libre circulación sin restricción por placas tal y como lo anunció el COE nacional.



Los salvoconductos emitidos por el Municipio no tendrán validez.



El fin de semana no habrá Trole ni Ecovía



La Empresa de Transporte de Pasajeros informó que los sistemas Trolebús, Ecovía, Sur Occidental e Integrado no operarán durante los fines de semana que dure el estado de excepción.



De lunes a viernes, las últimas unidades de las troncales del Trole y Ecovía saldrán a las 18:15 de cada día. Y el último bus alimentador, desde las estaciones respectivas, saldrá a las 19:00.



Trole

Corredor Circuitos Aperturas Norte-Sur Sur-Norte Trolebús C1 El Recreo – El Labrador 05:00 18:30 18:30 C4 Quitumbe – Colón 05:00 18:20 17:20 C6 Quitumbe – El Recreo 05:05 19:10 18:10



Ecovía

Corredor Circuitos Aperturas Cierre

Norte-Sur Cierre

Sur-Norte Ecovía E3 Río Coca – Playón Marín 5:00 18:10 18:40 Inter Río Coca – El Labrador 5:15 18:30

Río Coca 18:50

Labrador Sur Oriental E1 Terminal Sur Ecovía – Universidades 5:00 18:25 17:30 E1M Terminal Sur Ecovía – Marín Central 15:15 18:40 18:00 E4 Quitumbe – Playón Marín 5:00 18:40 18:10 E2 Quitumbe-Río Coca 05:30 08:00 08:00



Turnos para la revisión vehicular



La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los turnos que en los últimos días fueron agendados para la Revisión Técnica Vehicular para los días sábados (24 de abril, 1, 8, 15 y 22 de mayo) serán reagendados para otros días.



Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, indicó que los centros de revisión no operarán los días sábados.



Sin parques durante el toque de queda



Los parques que conforman la Red Metropolitana de la ciudad estarán cerrados durante los fines de semana que dure el estado de excepción. Se trata de los parques La Carolina, El Ejido, La Alameda, La Armenia, Cuscungo, Metropolitano Sur, Guangüiltagua, Chilibulo, Equinoccial, Las Cuadras, El Chaquiñán - Algarrobos, Carollo, El Arbolito, Bicentenario e Itchimbía.



Desde mañana viernes 23, y durante el día, el horario de atención de estos espacios será de 06:00 a 17:00 de lunes a viernes.



En ese tiempo se deberá respetar el aforo de cada parque que es del 30% así como otras medidas de bioseguridad como el uso obligatorio de mascarilla y el respeto al distanciamiento.



En estos parques el acceso a las áreas de gimnasia, crossfit, juegos infantiles, canchas de fútbol, básquet y vóley está restringido y no se permite la realización de ninguna actividad en esos espacios.

Transporte urbano



La Secretaría de Movilidad indicó que, al tratarse de un estado de excepción decretado por el Ejecutivo, es el COE Nacional el ente que debe establecer los parámetros para la operación del sistema de transporte durante el tiempo que dure esta medida.



Al respecto, el COE nacional indicó que el servicio de transporte público urbano debe cumplir con el aforo permitido del 50%.



Sin tiendas ni supermercados



Las cadenas de supermercados como Tía y Coral Hipermercados no atenderán el fin de semana y Mi Comisariato solo activará los pedidos a domicilio.



La Agencia Metropolitana de Control (AMC) recordó que durante el tiempo del toque de queda solo podrá estar habilitado el servicio de delivery o entregas a domicilio para el abastecimiento de alimentos.



Gabriela Obando, supervisora de este organismo, recalcó en una entrevista con Telediario que el objetivo de las medidas es que la ciudadanía no salga, y si lo hace que sea solo para abastecerse de alimentos de lunes a jueves en los horarios permitidos.



Por ello recordó que ningún centro comercial o centro de abastos deberá abrir durante el fin de semana. Los que tienen farmacias, por ejemplo, podrán atender pero solo en la modalidad a domicilio que es la única que está autorizada.



La AMC continuará con los controles de cumplimiento de esta y otras medidas de bioseguridad durante el tiempo que dure el estado de excepción.

Durante la vigencia del nuevo Estado de Excepción, la atención de trámites municipales será únicamente en línea. A partir de este lunes 26 de abril hasta el 20 de mayo, los balcones de servicios de las Administraciones Zonales en todo el Distrito Metropolitano de Quito se acogerán a las medidas dispuestas por el COE Nacional, y el Estado de Excepción emitido por el gobierno nacional.