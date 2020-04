Una aplicación facilita la donación de sangre a la Cruz Roja

LEA TAMBIÉN

La Cruz Roja Ecuatoriana ahora permite a la ciudadanía coordinar citas por medio de su plataforma digital para donar sangre. Los donantes podrán hacerlo bajo tres modalidades.

La primera de esas será para que el usuario pueda agendar una cita para donar mediante una visita domiciliaria, esta modalidad se realiza dentro de cada hogar. La otra, en cambio, se trata de reservar una cita para que personal de Cruz Roja lo traslade de su domicilio al centro de donación de la organización y luego lo lleve de retorno a su domicilio.



Una tercera opción: la persona usuario podrá agendar una cita para que la Unidad Móvil de donación de sangre visite su domicilio o barrio, en esta modalidad podrán donar a partir de cinco personas.



Según informó la Cruz Roja, el servicio se encuentra ya disponible en Quito y se irá expandiendo hacia el resto del país.



Las personas que se animen a donar sangre pueden acceder a la aplicación Tenderapi. Es necesario descargar la herramienta de forma gratuita a través de App Store o Play Store.



En principio, el ciudadano debe registrarse con su información o con su cuenta de Facebook o Gmail. Además, tiene que escoger la ciudad, ingresar en la categoría ‘Salud’, luego escoger el establecimiento de la Cruz Roja Ecuatoriana.



Como parte del proceso se debe seleccionar ‘Donar Sangre’ y escoger cualquiera de los tres servicios descritos. Finalmente, es necesario seleccionar el lugar, la fecha y la hora de la cita.



Puede acceder a la aplicación a través de este enlace.

La propuesta se puso en marcha, indicó la Cruz Roja, con el fin de garantizar el abastecimiento del banco de sangre de la entidad y disponer de este elemento durante la emergencia sanitaria debido al covid-19. La organización abastece el 70% de la demanda nacional de sangre.



Los requisitos para la donación están: estar en buen estado de salud, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos (110 libras), no presentar tos, fiebre o dificultad respiratoria, no tomar medicamentos, no haberse sometido a cirugías mayores durante el último año, no haberse realizado tatuajes o piercings durante el último año. También se contempla que el donante no tenga infecciones respiratorias y no haya viajado en los últimos meses.