Aplazan alta médica de Bolsonaro por complicaciones tras su operación

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no recibirá el alta médica esta semana, como estaba previsto, debido a complicaciones sufridas en los últimos días tras la cirugía abdominal a la que fue sometido, informó el lunes, 4 de febrero del 2019, su portavoz.

“El miércoles ya no será el día del alta del presidente, pues entró en un estado en que se le está administrando antibióticos como mínimo durante siete días. El plazo empieza a contar a partir de hoy”, hasta el próximo lunes 11 de febrero del 2019, informó Otavio do Rego Barros en una conferencia de prensa.



Bolsonaro, de 63 años, fue sometido el lunes de la semana pasada en el Hospital Israelita Albert Einstein, de Sao Paulo, a una cirugía de reconstrucción del tránsito intestinal en el procedimiento para retirarle la bolsa de colostomía que cargaba desde la puñalada que estuvo a punto de costarle la vida en septiembre pasado.



El tiempo de recuperación fue estimado en hasta diez días, plazo que vencía el miércoles de esta semana.



Pero según el último parte médico, el domingo por la noche sufrió una ligera fiebre, de 37,3º, y la “alteración de algunos análisis de laboratorio” que justificaron la administración de un “tratamiento antibiótico de amplio espectro”.



Se detectó presencia de líquido en la región donde se hallaba la colostomía y fue sometido a un punzamiento, precisó el parte.



El domingo, los médicos descartaron que el “episodio de náuseas y vómito” que sufrió el sábado, tras el cual le colocaron una sonda nasogástrica, fuera debido a "complicaciones postquirúrgicas".



El presidente brasileño sigue en ayuno, con alimentación intravenosa exclusiva, y con las visitas restringidas, agregó este lunes el equipo médico.



El portavoz no informó si seguirá ejerciendo sus funciones presidenciales desde el hospital, como vino haciendo desde el pasado miércoles, después de que el vicepresidente, Hamilton Mourao, le reemplazara durante dos días.



Bolsonaro fue apuñalado en el abdomen el 6 de septiembre durante un mitin de campaña electoral en Minas Gerais. Fue sometido a una colostomía en el lugar, y al día siguiente fue trasladado al hospital paulista, donde permaneció 23 días y tuvo que ser operado una segunda vez.