¿Vacaciones en playas de Ecuador este verano del 2020?; hay condiciones

Como parte de un proyecto piloto se permitirá el ingreso de turistas a 60 playas d Ecuador, tras los nuevos anuncios del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

El 1 de julio del 2020 la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que los primeros balnearios que recibirán turistas serán los que ya cuentan con un sistema de vigilancia y de megafonía para controlar la afluencia de visitantes.



La fecha autorizada por el COE Nacional es el 22 de julio próximo. Romo precisó: “No estamos hablando de que todo el mundo puede ir a la playa (…) En estas playas confluyen dos elementos de seguridad: cámaras para vigilar lo que está pasando y tenemos un sistema de megafonía para poder dar mensajes de manera permanente”.



En entrevista con Radio Centro la Ministra señaló que a través de estos dispositivos se darán mensajes a las familias en los que se recordarán las medidas de distanciamiento y otras precauciones. También se emitirán pedidos de “evacuación inmediata” si es que no se cumplen estas reglas, con la intervención de agentes.



El director del ECU-911, Juan Zapata, explicó que para la apertura de playas se aplicará el sistema de seguridad Distancia 2, que será similar al que se usa para la prevención de tsunamis y terremotos, instalado en todo el eje costanero del país y la región Insular.

“Va a ser un sistema de monitoreo interesante pero de prevención. No va a ser reconocimiento facial, es una herramienta preventiva para que la gente se acostumbre a esta nueva normalidad”, explicó el director del ECU-911.



La idea es que a través de las cámaras se emita un mensaje de alerta a los bañistas para que cumplan con el distanciamiento recomendado. De no hacerlo, la Policía Nacional podrá pedir la evacuación inmediata de los mismos.



Cada coordinación del ECU-911 se encargará del monitoreo de su zona. Por ejemplo, la sede de Portoviejo (Manabí) vigilará las playas de esa provincia. Aunque el control también se podrá aplicar desde el centro de mando de Quito.



Este sistema consta de 178 cámaras ubicadas en todo el perfil costero y en Galápagos. En la zona continental, afirmó Zapata, ya se probó el funcionamiento de este sistema y solo se acondiciona con una nueva herramienta para la vigilancia y megafonía.





Por ello, dentro de estas primeras playas constan las zonas turísticas como Atacames, Súa, Mompiche, entre otras. El listado de los 60 destinos aún no está disponible, porque se está analizando y se informará próximamente, informó el Ministerio de Gobierno.



Para reforzar este sistema, el ECU-911 también trabaja en la implementación de drones para el control de los balnearios.



“No estamos en temporada alta, en temporada de playa entonces vamos a poder medir poco a poco el impacto de estas nuevas medidas sin que tengamos una multitud cubriendo playas como ha sucedido en otros países”, dijo Romo.



El 30 de junio del 2020, el COE nacional anunció nuevas medidas para la reactivación paulatina de actividades y directrices para los distintos niveles de semaforización que regirán del 1 al 31 de julio del 2020.

