Apelación del cardenal George Pell, condenado por pederastia se conocerá el próximo 21 de agosto 

George Pell, el cardenal australiano condenado a seis años por abusar de dos menores hace más de 20 años, conocerá el próximo miércoles 21 de agosto del 2019 la decisión sobre la apelación presentada contra la sentencia de culpabilidad.

El Tribunal Supremo del estado australiano de Victoria, cuya capital es Melbourne, anunció hoy que a primera hora de la mañana del próximo 21 de agosto emitirá el fallo sobre el recurso presentado a principios de junio.



La presidenta del Tribunal, Anne Ferguson, a cargo del proceso junto a otros dos jueces, tiene previsto leer las conclusiones del fallo en una sesión que será retransmitida por Internet, de acuerdo con fuentes judiciales.



Los magistrados pueden confirmar el fallo, ordenar un nuevo proceso o absolver a Pell, con lo que el cardenal, el más alto cargo de la Iglesia Católica en ser condenado por pederastia, podría quedar en libertad de forma inmediata.



Pell, quien fuera tesorero y número 3 del Vaticano, fue condenado el pasado mes de marzo después de que un jurado determinara su culpabilidad en cinco cargos de pederastia, incluido uno de penetración oral, por los abusos sexuales cometidos a dos niños en la catedral de St Patricks, en Melbourne, entre 1996 y 1997.



La decisión, que se basa principalmente en el testimonio de la víctima que sigue con vida, fue alcanzada por unanimidad en un segundo juicio -después de que un jurado anterior no llegara a un acuerdo sobre el proceso-, que también implica a otra víctima que nunca denunció los hechos y murió de sobredosis de droga en 2014.



La defensa de Pell presentó tres argumentos en su apelación. El principal consiste en que el jurado no pudo emitir el veredicto de culpabilidad "más allá de toda duda razonable" ya que, según la defensa, las pruebas presentadas durante el juicio demuestran que el cardenal no pudo haber cometido las agresiones.



Los otros dos argumentos, de carácter más técnico, denuncian que se denegara a la defensa presentar un vídeo animado de 19 minutos que trataba de reconstruir los hechos y supuestamente demostraba que Pell no podía haber cometido los abusos y el posible error de que no se brindara al acusado la oportunidad de declararse culpable o inocente frente al jurado.



El prelado, cuya defensa necesita convencer a dos de los jueces para tener éxito, está detenido desde el pasado mes de febrero y permanecerá entre rejas hasta que el tribunal emita su fallo.

Cualquiera que sea la decisión todavía podría ser apelada en última instancia frente al Tribunal Superior federal, máximo organismo judicial de Australia.