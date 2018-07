Apagón generó caos de transporte y comunicaciones en Caracas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un masivo apagón en Caracas generó este martes, 31 de julio del 2018, caos en el transporte, el comercio, la telefonía celular e internet, evidenciando una vez más el colapso de los servicios públicos en Venezuela en medio de la grave crisis económica.

El corte dejó sin electricidad al 80% de la capital, informó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, en Twitter.



Luego de unas tres horas, el servicio empezó a restablecerse progresivamente en la ciudad, de unos seis millones de habitantes.



El problema se originó en la subestación de Santa Teresa (estado Miranda, norte) , según Motta, quien citó un reporte del servicio de inteligencia según el cual desconocidos cortaron “cables de control de los transformadores de tensión”.



El funcionario difundió fotografías en las que se ve a un obrero sosteniendo pequeños cables tajados.



El apagón afectó zonas de Miranda, incluidas las ciudades satélite Guarenas y Guatire, y Vargas (centro-norte) , donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital, constató.



Maiquetía estuvo una hora sin luz durante el primer corte. El servicio, luego de haber sido restablecido por unos minutos, volvió a interrumpirse.



“Estuvimos parados en migración cerca de una hora, no tenía señal telefónica ni de internet”, dijo Estefanía Freire, cuyo vuelo se retrasó más de tres horas.

Un militar de la Guardia Nacional “nos dijo, apenas se fue la luz, que lo que estaba pasando era muy grave y que nos quedáramos en nuestros puestos”, añadió Freire.



No obstante, el aeropuerto aseguró en un mensaje en Twitter que las operaciones aéreas se mantenían.



Colapso



La salida de servicio de los semáforos ocasionó atascos de vehículos en Caracas. El metro, que moviliza a unos dos millones de usuarios por día, también se paralizó.



“Estuve encerrado unos 45 minutos. Algunos gritaban de susto, pero al final pudimos llegar a la estación y desembarcar”, contó un usuario del metro.



También hubo interrupciones constantes de telefonía celular e internet.



Ríos de personas intentaban llegar a pie a sus trabajos y los escasos autobuses estaban abarrotados, pues 90% de la flota se encuentra inactiva por falta de repuestos según el gremio de transportistas.

“El metro es un caos, mira cómo está caminando la gente en la calle, desesperada. No hay camionetas (buses), no hay nada”, dijo Jesús Darín, ingeniero eléctrico que transitaba a pie la avenida Francisco de Miranda, en el este de la ciudad.



Algunos edificios de oficinas fueron desalojados, con decenas de personas aglomeradas frente a sus puertas cerradas.



Centros de salud como la maternidad Concepción Palacios, en el oeste, se vieron igualmente afectados, denunciaron enfermeras, en huelga desde hace más de un mes para exigir mejores salarios y condiciones laborales.



Deterioro institucional



Los cortes eléctricos son frecuentes en Venezuela, especialmente en la provincia. En varios estados del oeste, como el petrolero Zulia, se aplica un racionamiento diario que en ocasiones dura hasta 12 horas.



Debido a ello y a las fallas en el suministro de agua, las protestas son habituales en el país con las mayores reservas de crudo, cuya economía no para de caer desde 2014.

El apagón causó traumatismos en el comercio, dependiente de los pagos electrónicos a raíz de la escasez de efectivo, que se ha profundizado a raíz de una hiperinflación que podría llegar este año a 1 000 000%, según el FMI.



El gobierno atribuye los apagones a “sabotajes” de sus adversarios para crear descontento popular, mientras que expertos los vinculan con el deterioro de la infraestructura por falta de inversión, impericia y corrupción.



En febrero pasado, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada activar un plan contra la “guerra al sistema eléctrico”.



“Todos los servicios públicos están manejados por instituciones deterioradas en las que priva la fidelidad política sobre los méritos”, declaró José María De Viana, expresidente de la estatal Hidrocapital.



En Caracas no son tan frecuentes los cortes, pero entre diciembre y febrero pasado se registraron varios que se prolongaron entre tres y cinco horas.