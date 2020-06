¿Cuándo se habilitarán los turnos para renovar las licencias de conducir y para obtenerlas por primera vez?

LEA TAMBIÉN

Luego de que los servicios presenciales estuvieran suspendidos tres meses y medio por el covid-19, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) rehabilitó en Quito sus oficinas el lunes 29 de junio del 2020 y anunció que servicios específicos se habilitan el miércoles 1 de julio del 2020.

Allí están, por ejemplo, los turnos para los usuarios que necesiten obtener las licencias por primera vez o para aquello que requieren renovarlas.



En este momento, la Agencia atiende los turnos rezagados por el estado de excepción.



De hecho, en la capital hay 1 172 licencias que no pudieron ser entregadas, pese a que usuarios ya tenían turnos.



Eso le ocurrió a Omar Delgado quien se desempeña como conductor de un camión que reparte alimentos en las diferentes provincias del país.



El 10 de marzo obtuvo el turno para renovar su licencia de conducir profesional, pues caducaba el 9 de mayo. Pero, tras la suspensión de los servicios, no pudo realizar el trámite.



Durante la crisis sanitaria, él siguió trabajando, porque las autoridades emitieron una resolución en la que establecía que no habrá sanciones para las personas que tengan este problema.



Para la atención al público, en las dependencias de la ANT en Quito se estableció un protocolo de bioseguridad para evitar un aumento en los contagios de coronavirus.



Primero, solo el 30% del personal acudirá diariamente a las instalaciones y asistirán por turnos.



El trabajo será desde las 08:00 hasta las 16:00, de lunes a viernes.



Las personas deben usar obligatoriamente mascarillas. Además, se realizaron adecuaciones en las oficinas de Quito para recibir a los usuarios.



Se colocaron bandejas para desinfección de los zapatos y se puso señalética para establecer el distanciamiento social.



No está permitido que las personas se sienten juntas en las bancas, se mide la temperatura a los usuarios y empleados.





Duplicados de licencias



Si usted requiere un duplicado de la licencia de conducir profesional o no profesional -ya sea por deterioro parcial, total, o pérdida del documento-, puede hacerlo a través del portal web de la ANT. Para evitar el contagio del covid-19, el documento es entregado de forma gratuita a domicilio mientras dure la emergencia.



La Agencia aclaró que el trámite no requiere que se actualice la información del usuario, ya que se trata de una reimpresión de la licencia vigente, con los mismos datos registrados. El costo del duplicado de la licencia es de USD 26.