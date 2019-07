ANT habilitó 4 600 turnos extras para la entrega de licencias

LEA TAMBIÉN

Seis meses después de que se generara el problema a escala nacional, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no logra solventar la demora en la entrega de licencias de conducir.

Esta semana, en las oficinas de Quito continuaba el malestar de los usuarios, pues el tiempo de espera para obtener el documento se alarga hasta cuatro meses y otros no pueden ingresar al sistema informático para tomar un turno.



Todo comenzó en enero de 2019, luego de un rumor que circulara en redes sociales, en el sentido de que no había cupos, para realizar el trámite.



Carolina Sinchiguano necesitó tres meses para renovar su licencia. Dijo que estuvo a punto de perder su trabajo, pues maneja vehículos de carga y sin el permiso no lo podía hacer. La mujer ingresó al portal de la ANT, para solicitar un cupo, pero estaba colapsado. Lo consiguió tres días después y le dieron para el 8 de julio.



José Zambrano, en cambio, esperó cuatro meses. Vive en Latacunga y culminó el curso de manejo en marzo. Se presentó al examen psicosensométrico y al solicitar el turno, el sistema le generó la cita para la segunda semana de julio.



El lunes, Zambrano llegó 20 minutos antes, pero su nombre no constaba en la plataforma. Pidió a una supervisora que le resuelva el problema y pudo continuar el trámite.



El 29 de junio pasado, este Diario mostró cómo las quejas se repetían en Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo.



Para entonces, el director subrogante de la ANT, Jorge Mejía, aseguró que los usuarios pueden ser atendidos de un día para el otro y que las falencias se habían superado.



El martes de esta semana, el director titular de la Agencia, Álvaro Guzmán, reconoció que hay problemas técnicos, aunque aseguró que son normales. Además, dijo que hay un mal uso de la plataforma por parte de los usuarios y que por eso tiende a saturarse. “Sacan un turno y luego no asisten. Esto genera una pérdida de espacio para los interesados en obtener el documento”.



Según cifras de la ANT, en lo que va del año, el 14% (53 000) de los cupos generados se desperdició, porque las personas no se acercaron con los requisitos completos o no se prepararon para rendir la prueba.



Por eso, desde mayo la Agencia habilitó 4 600 turnos adicionales cada semana. La idea es atender a más usuarios y emitir cupos en poco tiempo.

Cada día, las oficinas nacionales de la ANT atienden a 3 680 personas que buscan licencia por primera vez o quieren renovarla. Además, la página web entrega mensualmente entre 59 000 y 73 00 turnos.



Desde enero hasta junio de este año se otorgaron 382 546 cupos. De estos se entregó las licencias a 328 595.



El Director dijo que el sistema procesa más de 240 servicios además de ese documento. Por eso, la institución pretende adquirir un nuevo programa que agilite los procedimientos y se incremente el número de usuarios atendidos. “Esta es una respuesta estructural a la problemática, para no poner parches y dar una solución definitiva”, comentó.



Guzmán indicó que terminaron el estudio de la propuesta y llamarán a concurso público para adquirir la tecnología.



Hasta que se implemente el nuevo sistema, los usuarios de la ANT dijeron a este Diario que aún tienen dificultades para la obtención de su licencia.



Patricio Montúfar se percató en mayo pasado que su permiso estaba caducado, luego de que un agente de tránsito le llamara la atención, en un operativo de control.

Gestionó una cita para renovar su documento y el lunes pasado lo obtuvo, tras esperar 40 días. “El proceso es largo y no se puede circular tranquilo por el temor de que nos impongan una sanción”.



Guzmán recordó a los usuarios que para evitar “contratiempos o sanciones en las vías pueden renovar sus papeles 90 días antes de su caducidad”.



Además, señaló que si el sistema colapsa y las personas no logran obtener un cupo pueden acudir a las 55 agencias de la ANT que existen en el país.



Según el Código Integral Penal (art. 387), la persona que conduzca con permiso caducado es sancionada con una multa del 50% del salario básico (USD 197) y además la reducción de nueve puntos.



En cambio, en la misma norma penal (art. 386) se establece que quienes manejen sin el documento son sancionados con cárcel de tres días, una multa de un salario básico y la reducción de 10 puntos a la licencia.



Pasos a seguir

Los interesados en obtener una licencia deben pasar por una prueba psicosensométrica en una escuela habilitada por la ANT.



Es necesario tomar un turno en la web de la ANT. Tienen que elegir la agencia y la hora en la que desean rendir la prueba.



Deben cancelar USD 68 por la licencia. Pueden hacerlo en cualquier entidad bancaria del país.



En la ANT, los usuarios deben pasar por una prueba teórica. El puntaje mínimo que deben obtener es de 16 sobre 20.