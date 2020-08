ANT suspende temporalmente la creación de nuevas empresas de transporte de carga pesada

LEA TAMBIÉN

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suspendió la creación de nuevas empresas de transporte pesado y el incremento de nuevos cupos en el Ecuador mientras rija el estado de excepción o una medida similar.

La decisión consta en la resolución 047 que se publicó el miércoles 19 de agosto del 2020, en la página web de la entidad, pero la fecha de la firma es el 27 de julio del 2020.



La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape) saludó la medida con mensajes en sus redes sociales y dijo que es producto "de insistentes gestiones" realizadas por el gremio frente a la crisis que atraviesa el sector por el covid-19.



En los considerandos de la Resolución 047, la ANT cita un informe legal del Ministerio de Transporte que señala que recomienda aprobar la moratoria en la creación de nuevas empresas dentro de esta actividad por varios factores. Entre ellos, están que las actuales condiciones del país debido a la pandemia, las cuales han incidido en la afectación del sector de transporte pesado.



Además, señala que de continuar el proceso de constitución de compañías en esta actividad acarrearía un crecimiento acelerado de la oferta que no está acorde a la demanda actual.



Juan Pazos, director provincial de la ANT, en entrevista telefónica con este Diario, dijo, en cambio, que la medida es temporal y obedece al represamiento de procesos que hay en la Agencia y que no han podido ser atendidos por la pandemia.



"La medida es temporal. Hemos evaluado que se requiere esa suspensión para ponernos al día en todos los procesos administrativos que tenemos represados. Ojalá se puedan reactivar estos trámites en 30 días o menos".



La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) ve con preocupación la medida. El gremio remitió una carta al Presidente de la República para que se revea la resolución.



Genaro Baldeón, presidente de Aeade, cuestionó la resolución porque impide el ejercicio del derecho constitucional a la libre empresa en el país, restringe la competencia y limita el crecimiento de las compañías.



"Se está viendo solo desde la visión de la afectación a un gremio y no de las oportunidades que otra compañía podría visualizar, con nichos de mercado diferente".

Cifras de la venta de camiones en el año 2019 y 2020. Foto: Aeade



El ejecutivo comentó, además, que el estado de excepción por la emergencia no restringe derechos constitucionales como la libre empresa, sino solo la movilidad (en casos específicos) de las personas.



Baldeón señaló que esto tiene afectaciones no solo al sector automotor sino al sector productivo en general porque la restricción de la competencia a la larga sube los costos de la logística.



El directivo advierte que este tipo de resoluciones son graves porque pueden conducir a que cualquier otro sector pueda argumentar que no tiene demanda y pedir que se limite la libre competencia y creación de empresas.