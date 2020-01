La Agencia Nacional de Tránsito interviene a 30 cooperativas de buses

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Centro de Monitoreo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) está equipado con pantallas y computadoras. A través de ese sistema se vigila que 13 000 buses intra e interprovinciales habilitados en el país respeten los límites de velocidad, rutas y frecuencias.

El análisis de estos datos sirve para determinar qué cooperativas necesitan ser intervenidas. En este momento, 30 de 365 compañías de buses intra e interprovincial están bajo vigilancia especial. Esto representa el 8,2% de las cooperativas registradas en la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros (Fenacotip).



¿Qué significa la intervención? Cuando aquello ocurre, las unidades son sometidas a una revisión y los conductores, a controles y capacitaciones.



Así se pretende frenar accidentes, como los dos ocurridos el último fin de semana, que dejaron ocho víctimas mortales. Por ahora, la Agencia de Tránsito suspendió la frecuencia de la cooperativa Trans Esmeraldas en la ruta Quito-Esmeraldas-Borbón.



“Hubo una negligencia del conductor y vamos a actuar con la mayor fuerza de la normativa”, señala el director de la Agencia, Álvaro Guzmán.



La suspensión empezó ayer y se extenderá ocho meses.



En este lapso, el servicio para los pasajeros de esta ruta lo prestará la cooperativa Espejo.



Se trata de la primera sanción de este tipo en el 2020.



El año pasado hubo una suspensión a la ruta Quito-Cuenca de la cooperativa Santa.



Le medida duró cerca de un mes y se produjo tras un accidente en un paso lateral.



La misma medida se tomó para la frecuencia Tulcán-Baños de la cooperativa Pullman Carchi, luego de un siniestro ocurrido en mayo de ese año.



Tres meses antes, la cooperativa Súper Taxis fue imposibilitada de brindar su servicio temporalmente en la ruta Cuenca-Quito, tras un siniestro que dejó cinco víctimas.



Las sanciones se levantaron luego de que las operadoras presentaran un plan de trabajo para mejorar la seguridad.



Solo entre el 6 y el 31 de diciembre últimos, seis buses reportaron siniestros viales.



Según Guzmán, estos hechos se produjeron porque comenzaron las lluvias, hubo más movimiento de vehículos en las vías y el riesgo aumenta, y por la ingesta de bebidas.



El artículo 95 del Reglamento General de la Ley Orgánica Tránsito, ampara el proceso de sanción y la suspensión provisional de las frecuencias.



En la normativa se establece que el Director de la ANT puede tomar esa medida urgente para evitar que se cometan nuevas infracciones.



No en todos los accidentes se toma esta previsión. Por ejemplo, en el accidente del sábado último, que involucró a un bus de la Flota Imbabura, no se determinó responsabilidad de la cooperativa ni del conductor.



En las imágenes que captó una cámara del automotor se observa que otro vehículo invade el carril y lo golpea. El bus terminó en un barranco en la vía Alóag-Santo Domingo. Se registraron tres muertos.



“Estamos trabajando para identificar a ese conductor (del vehículo particular) y hemos pasado toda la información a la Fiscalía”, señaló el Director de la ANT.



Esa entidad se apoya en los kits de seguridad que están instalados en el 93% de las 13 000 unidades. Estos equipos emiten al centro de monitoreo los datos sobre los límites de velocidad, las rutas y frecuencias.



El costo de los kits varía entre los USD 700 y 1 700. Depende del proveedor y son revisados antes de que las unidades salgan de una terminal.



Los valores son costeados por los dueños de los buses.



Estos aparatos permitieron, por ejemplo, conocer detalles de los dos accidentes del fin de semana. En el caso del automotor de la cooperativa Trans Esmeraldas, las imágenes muestran que no iba a exceso de velocidad. Pero hasta el momento no se detalla cuál fue la negligencia del conductor.



En cambio, en el accidente de la unidad de Flota Imbabura, las cámaras externas, que son parte del kit, sirvieron para obtener la grabación en la que se observó el impacto del vehículo particular.



La Agencia de Tránsito firmó una resolución, para que los nuevos buses que se importen tenga incorporados los kits de seguridad. La idea es que los percances en las vías bajen.



De enero a noviembre del 2019 hubo 22 248 accidentes de tránsito en el país que dejaron 1 944 muertos y 11 284 personas con algún tipo de lesión.



Solo en noviembre se reportaron 3 419 siniestros. Datos oficiales dicen que en 155 casos estuvieron involucrados buses que transportan a pasajeros.



En contexto



En las dos últimas semanas de diciembre del 2019 y los primeros días de enero de este año se registraron siniestros de tránsito que dejaron al menos 17 personas fallecidas en las vías y 40 heridos. Las autoridades buscan reducir los niveles de siniestralidad.