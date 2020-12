ANT precisa tres requisitos para circular con licencia caducada

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitió la Resolución 060 y resolvió que la licencia de conducir caducada tendrá validez hasta el 30 de junio del 2021. La entidad precisó además los requisitos que deben cumplir las personas que circulen con el documento vencido.

La ANT reportó una alta afluencia de usuarios que buscan esta credencial. Por eso decidió que tres oficinas de Quito atiendan inicialmente los sábados y luego ordenó que se abran los domingos.



A nivel nacional, las licencias caducadas serán válidas hasta el 30 de junio de 2021 según anunció el director de la ANT, Juan Pazos. Esta medida rige para los documentos que vencieron desde el 1 de enero del 2020.



La Agencia atiende en la Matriz (Occidental,) en el sur (El Recreo) y en el norte (Plataforma Gubernamental Financiera).



Las oficinas están abiertas los sábados de 08:00 a 16:00 y los domingos de 08:00 a 13:00.



La Resolución 060 que establece tres requisitos para circular con la licencia caducada. Las personas con el documento vencido podrán transitar por el país portando además los siguientes documentos.



- Comprobante de pago

- Turno generado

- Documento habilitante



Es decir, si su licencia de conducir se encuentra vencida y un agente le solicita sus documentos, usted deberá presentar: el comprobante del pago de la especie, cuyo valor es de USD 68; el turno obtenido en la página web de la ANT y la licencia caducada.



En caso de que haya perdido o le hayan robado la licencia, deberá presentar la denuncia.



Pazos añadió que no es necesario que las personas madruguen para realizar fila para ser atendidos y obtener una nueva licencia, pues la atención del trámite es inmediata.



Requisitos para renovar la licencia de conducir (tipo A, B o F)



Según explica la ANT en su página web, la licencia puede ser renovada hasta con 90 días previos a la caducidad.



Para acceder a la renovación, la ciudadanía debe cumplir los siguientes requisitos:



- Original de la licencia caducada. (en caso de pérdida o robo presentar la denuncia realizada ante el Consejo de la Judicatura. Este trámite se puede realizar en línea a través de este enlace. Según la ANT "no es necesario que (la denuncia) esté firmada y/o sellada por la Fiscalía).



- Original del resultado del examen psicosensométrico. Esta prueba debe realizarse en una de las Escuelas de Capacitación autorizadas por la ANT. Los resultados deben estar vigentes y la persona deberá haber pasado la prueba para poder obtener la licencia.



- Original de la cédula de identidad y/ o de ciudadanía.



- Original del comprobante de pago.



Paso a paso para renovar la licencia de conducir



1) Generar una orden de pago



Puede hacerlo a través de este enlace. En él debe seleccionar el trámite de renovación y posteriormente ingresar su número de cédula. Si el sistema le solicita actualizar su correo electrónico siga las instrucciones para realizar este proceso. Posteriormente, el sistema le indicará los valores que deberá cancelar para continuar con el trámite.



2) Pague los valores



El pago debe realizarse con la orden en uno de los puntos autorizados para este fin. Según el sitio web de la ANT, el usuario puede cancelar los valores en Agencia, mi vecino o banca electrónica de Banco Pichincha; Ventanillas, corresponsales no bancarios o banca virtual de Banco del Pacífico; Agencias de Servipagos y Pago Ágil.



3) Obtenga su turno



Tras realizar el pago debe ingresar al portal con su número de cédula en la opción 'Seleccione su turno web'. O haga click en este enlace



4) Acudir a la agencia



La ANT pide a los usuarios acercarse a la agencia que conste en su turno 15 minutos antes de la hora asignada. Una vez allí deberá esperar a ser llamado y realizar la evaluación teórica.



En el sitio web de la agencia está habilitado el banco de preguntas de la evaluación, así como un simulador del examen.



Tome en cuenta:



- Las personas naturales extranjeras deben presentar un certificado de haber culminado la educación básica. El documento debe ser apostillado, estar en español y notarizado.



- Para la renovación de licencias tipo F se requiere el certificado médico psicológico emitido por el Ministerio de Salud Pública.



- El examen psicosensométrico tiene una validez de 60 días calendario desde su fecha de emisión.



Pague los valores de multas e infracciones antes de renovar su licencia, caso contrario no podrá realizar el trámite.

Las licencias de conducir tienen una validez de cinco años, contados a partir de la fecha de expedición.