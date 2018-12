ANT prohíbe circular a buses sin cinturones de seguridad en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

La disposición rige desde este martes 11 de diciembre del 2018. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ordenó que los buses intra e interprovinciales que no tengan cinturones de seguridad no salgan de las terminales. Los controles y la prevención comenzaron el pasado 6 de septiembre y hasta el lunes los transportistas debían colocar los dispositivos en las 12 000 unidades que están habilitadas a escala nacional.

Por eso, ahora se aplica la amonestación. El Código Penal (art. 390) multa con un salario básico y 4,5 puntos menos a la licencia del conductor que no utilice el cinturón o no exija que los usuarios lo usen.



Desde las dos terminales de Quito, cada día salen 1 420 buses. Este Diario constató que los automotores sí cuentan con este equipo de seguridad. Pero hay casos en los que están deteriorados. Los choferes dicen que reponer cuesta entre USD 25 y USD 30. Hasta el lunes, 10 de diciembre, un bus reemplazó seis cinturones y le costó USD 150.



Rommel Bravo dice que ese egreso representa “una pérdida”. Pero asegura que se deben cumplir las disposiciones.

En la terminal de buses intraprovinciales, que opera en el barrio La Ofelia, los 180 automotores que salen cada día, también cuentan con estos aparatos, pero hay usuarios que se rehúsan a utilizar.



La norma también dice que solo los buses intracantonales están exentos de usar los dispositivos, aunque los choferes sí están obligados a usar.



En Guayaquil, el control a esta disposición está compartido entre la terminal terrestre y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) .



De hecho, el martes 11 de diciembre se verificó que los cerca de 3 000 buses ínter e intraprovinciales que circulan a diario tengan los cinturones en buen estado.



Antes de aplicar la amonestación, en el Puerto Principal se entregaron folletos para conductores y usuarios.



En Santo Domingo de los Tsáchilas, la Federación Provincial de Transporte de Pasajeros dice que el 95% de sus unidades cuenta con cinturón.



Los transportistas comenzaron a adquirir el arnés desde mediados de este año, pues ese es un requisito para pasar la revisión vehicular en la Empresa Municipal de Transporte.



Los conductores señalan que ha sido un reto mantenerlos en buen estado. Freddy Álvarez, conductor de la unidad 17 de la cooperativa intraprovincial Ruta 23, afirmó que ha debido reemplazar 25 cinturones, porque los pasajeros los cortan o dañan las seguridades. “También se han sustraído las cintas o el arnés. Desde septiembre pasado ya hemos gastado por lo menos USD 250 para colocarlos nuevamente”.



Cada dueño gastó entre USD 450 y USD 800 para equipar el bus. La diferencia de precio radica en el tipo de material.



Para el conductor Ángel Gómez, de la cooperativa Express Santo Domingo, el mayor reto ha sido lograr que los pasajeros no se lo quiten. Antes de cada viaje se revisa que estén colocados. Por eso, la Federación Provincial de Transporte de Pasajeros de Santo Domingo pedirá a las autoridades que se realicen campañas de educación vial antes de que se impongan las sanciones.



Este martes 11 de diciembre, hasta el mediodía, se realizaron dos operativos de control en Santo Domingo.



Según la Comisión de Tránsito del Ecuador no hubo conductores sancionados. En las revisiones mecánicas que realiza la ANT en la terminal local, también se verificará que los buses tengan los cinturones en buen estado.



En Manabí, en cambio, los conductores pidieron una prórroga de 90 días para que inicien los operativos. Según la Asociación de Transportistas de Pasajeros de Manabí, aún hace falta un 15% (200 de 1300 buses) por adquirir las seguridades. Ellos señalan que se hizo un pedido de 9 000 cinturones a una empresa de Colombia y aún no se despacha todo.



En la terminal terrestre de Cuenca, en cambio, no se han registrado multas por no tener estos aparatos. Los agentes hacen controles hace un mes.



Según el gerente de la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca, Adrián Castro, todas las unidades que utilizan esta terminal han cumplido con esta disposición.



En Ambato, los controles no se iniciaron este martes. En la terminal, los agentes civiles se limitaron a revisar la licencia y matrícula y conocer la frecuencia o recorrido de las unidades.



Pero los transportistas sí colocaron los dispositivos de seguridad. Carlos Fernández, conductor de la Cooperativa Salcedo, explicó que los 26 buses de la empresa cuentan con este equipo de seguridad.



El 6 de septiembre, la Agencia de Tránsito dictó 10 “medidas inmediatas”, para frenar los accidentes en las carreteras. Allí se dispuso que todos los buses intra e interprovinciales estén equipados con cinturones de seguridad para el pasajero.