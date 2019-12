Director de la ANT dice que se entregará las placas por adelantado a los municipios desde el 2020

LEA TAMBIÉN

El director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Álvaro Guzmán, informó que desde enero del 2020 se tiene previsto entregar por adelantado las placas vehiculares a los municipios más grandes del Ecuador. En una entrevista que brindó el funcionario a Radio Sucesos el martes 3 de diciembre del 2019, dijo que con el proceso los automotores saldrán de las concesionarias con la identificación metálica.

"Desde el próximo año ya se va a manejar así. Para los municipios más grandes vamos a entregar las placas por adelantado desde enero del próximo año hasta junio, con ello los municipios las van a tener en sus manos y los vehículos ya saldrán de los concesionarios con una placa. Eso nos va a liberar del espacio (...) Eso ya está estructurado así", aseguró Guzmán.



El funcionario manifestó que la entrega será solo de las placas nuevas, las cuales ya no serán elaboradas por la AMT, pues se ha planteado comprarlas.



Según Guzmán, la Agencia Nacional de Tránsito cuando se formó "heredó una fábrica de placas que era del antiguo Consejo Nacional de Tránsito y que no ha recibido una modernización importante en todo este tiempo. Sabíamos que existía esta problemática y buscamos cómo solucionar estructuralmente (...). Hubo algunas propuestas, pero no tenemos ninguna por escrito respecto a que los municipios sean quienes hagan las placas y deje de hacerlo la ANT".



Al respecto, el Director de la AMT dijo que si se acogiera el planteamiento se presentaría un problema, pues Quito y Guayaquil consumen el 70% de las placas. "Si lo pasamos, la Agencia se quedaría sin esa capacidad de poder hacer economías de escala y comprar los insumos con un valor más económico. Además, no es tan sencillo de pasarle a los municipios, porque no todos van a tener la capacidad de hacerlo", mencionó.



El Director anunció que la ANT va a "dejar la fábrica para los duplicados de placas, mientras que las nuevas se comprarán ya elaboradas y nosotros tenemos que aumentar solo un tema de seguridad".



Para Guzmán, "el problema se da en los duplicados son artesanales, lo cual sigue siendo un trabajo manual. Entonces lo que haremos es liberar de carga de las placas nuevas y vamos a tener tiempo para hacer las placas duplicadas".



El funcionario considera que las medidas facilitarán la distribución de la identificación vehicular. "Desde inicios del año se pensó en solucionar estructuralmente el problema de la fabricación de placas y no solamente acelerar el proceso y entregarlas", insistió el Guzmán.