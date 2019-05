La Agencia Nacional de Tránsito intervino a 25 cooperativas de buses

LEA TAMBIÉN

En medio de sollozos, los familiares retiraron el pasado lunes 13 de mayo de 2019 los cadáveres de seis de los nueve pasajeros que murieron en el accidente de tránsito que ocurrió el domingo 12 en Carchi.

Otros tres cuerpos siguen sin identificar. Se trata de una mujer, de 23 años, y dos niños, quienes se encuentran en las morgues del Hospital Básico San Gabriel y del Hospital San Vicente de Paúl, de Ibarra.



En este último centro fue ingresado el cuerpo de un niño extranjero de 4 años. El pequeño, junto a sus padres y su hermana de 10 años, llegó desde Venezuela y se dirigía a Quito.



Falleció en el volcamiento del autobús de la cooperativa Pullman Carchi. En ese siniestro también resultaron heridas 40 personas.



Según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en el 2018 hubo 135 accidentes de vehículos para transporte público. Entre enero y mayo de este año se han registrado 33 siniestros en el país.



Álvaro Guzmán, director de la ANT, dijo que para reducir estos siniestros, desde finales del 2018 la entidad intervino a 25 operadoras de transporte interprovincial que tenían un “mayor perfil de riesgo”.

Daniel, oriundo de Colombia, se recupera tras el siniestro. Foto: Álvaro Pineda / EL COMERCIO

A estas se las identificó tras analizar sus rutas y horarios Además, se determinó el comportamiento de los conductores en las carreteras. Por ejemplo se observó a qué velocidad conducen y si tienen multas por exceso de velocidad.

​

El proceso de intervención a las operadoras tiene una duración de seis meses. En ese período se evaluará, controlará, se hará un seguimiento y se mejorará (el servicio de) la cooperativa de transporte.

​

Según la Policía, el autobús de la cooperativa Pullman Carchi partió con 10 pasajeros desde Tulcán. Su destino final era Baños, en Tungurahua. Durante el recorrido recogió a más usuarios en la carretera.



En total viajaban 49 personas en el momento del siniestro, en el sector de Cúnquer, en el límite entre Carchi e Imbabura.



La Policía informó que se revisó al vehículo en el Control Sur de Tulcán y que tenía los neumáticos en buen estado.



Los agentes también indicaron que se busca al conductor, quien se fugó tras el percance.



Hoy está prevista la reconstrucción de los hechos, en el lugar del accidente, como parte del proceso de investigación.



Mientras tanto, los heridos se recuperan en los hospitales.



Los cuatro miembros de la familia de venezolanos fueron primero trasladados a casas de salud de Ibarra. El padre y la hija no presentaban lesiones graves y recibieron el alta. La madre fue internada en el hospital del IESS de Quito debido a la gravedad de sus lesiones.



En cambio el niño de cuatro años falleció minutos después de llegar al hospital, porque tenía fracturas múltiples en la cabeza y en las extremidades.



La Cruz Roja de Imbabura y la oficina de Gestión de Riesgos de esa provincia realizan el seguimiento para ayudar a la familia con los trámites.



Hasta la tarde de ayer aún no se le practicaba el examen médico legal al cuerpo del pequeño, que es un requisito antes de sacarlo de la morgue.



Una funcionaria del hospital San Vicente de Paúl explicó que debe estar presente un representante de la víctima y un delegado de la Fiscalía para que se pueda realizar la diligencia judicial.



Ayer, pese a la fuerte lluvia, los familiares de la mayoría de los fallecidos llegaron a las 07:00 a la morgue de Hospital de San Gabriel, donde fueron ingresados ocho cuerpos.



Los familiares llegaron con féretros y conforme avanzaba la mañana se llevaban los cuerpos de sus parientes en camionetas y en ambulancias.



Según la ANT, de enero a marzo de este año, hay una reducción de 73% de muertes en buses interprovinciales, en relación con el mismo período de tiempo en el 2018.



Guzmán señala que esta reducción se debe a las intervenciones. “Trabajamos en prevención y ya no en reacción”, aseguró Guzmán a este Diario.



Además, la idea de esta intervención es remitir la información a la Policía para que los uniformados “realicen más controles en los lugares donde hay más probabilidad de que ocurran accidentes”.



Los familiares que acudieron ayer a la morgue recordaron a sus seres queridos. Blanca de 73 años, Leonela (34) y Carlos (67) murieron mientras regresaban a Chimborazo, luego de una peregrinación religiosa.



Los hermanos de Fausto (49 años) recordaron que él viajaba a Quito para trabajar como obrero de la construcción. Dejó en la orfandad a cinco niños.



Según Edin Moreno, gobernador del Carchi, en el autobús siniestrado se movilizaban ciudadanos de Ecuador, Colombia y Venezuela.



El Consulado de Colombia en Carchi envió a tres delegados a recorrer los hospitales para verificar el estado de salud de sus compatriotas. Un funcionario diplomático habló con Daniel, de 20 años. El joven se recupera de fracturas en su brazo derecho en el