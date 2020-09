ANT evalúa permitir que conductores con licencias caducadas en la pandemia no sean sancionados si presentan el comprobante de pago

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) emitirá el viernes 11 de septiembre del 2020 una resolución para solucionar el problema de las licencias caducadas en Quito.

Según Juan Manuel Aguirre, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la disposición del organismo nacional permitirá que los conductores que poseen licencias caducadas durante la pandemia no sean sancionados si es que presentan el comprobante del pago del documento.



“Se va sacar una resolución para que las personas que tengan las licencias caducadas puedan cumplir con la cancelación de las obligaciones (multas y el valor por la emisión del documento) y tener los pagos como un documento habilitante”, dijo Aguirre este miércoles 9 de octubre del 2020, en una entrevista con la radio FM Mundo.



Aguirre explicó que la ANT y la AMT buscan formas para no vulnerar los derechos de los ciudadanos, sobre todo porque los turnos para sacar este documento están ya copados hasta octubre.



Al inicio de la pandemia, la ANT dispuso que los agentes de tránsito no multen a quienes conduzcan con la licencia caducada, siempre y cuando haya sido durante el tiempo del estado de excepción. Esto es desde el 16 de marzo hasta el próximo 13 de septiembre.



Según Aguirre, en este lapso, los agentes metropolitanos de tránsito han sancionado únicamente a personas que manejan con licencias vencidas en años anteriores, sin puntos o sin ningún documento habilitante.



De hecho, hasta la tarde de este miércoles, la página web de la ANT, en donde se sacan citas, no estaba operativa, pues los funcionarios se encuentran despachando citas que fueron tomadas los meses anteriores. La entidad indicó que desde el viernes se reabrirá la emisión de citas para obtener licencias por primera vez o renovarlas.



Sobre el tema de matriculación, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) presentarán mañana (10 de septiembre del 2020) el calendario de matriculación vehicular en línea.

En una rueda de prensa que comenzará a las 10:00 se informará qué vehículos deberán pasar el proceso, según el mes y el último dígito de la placa. Según la AMT, el 90% de los vehículos de Quito no han sido matriculados y desde el 14 de septiembre ya se podrá hacer el trámite en línea.