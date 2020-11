ANT atenderá seis sábados para cubrir la demanda de licencias de conducir en Quito

Obtener un turno para obtener una licencia de conducir se ha complicado, debido al represamiento de citas en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) por la pandemia del covid-19.

En redes sociales, usuarios reportan su preocupación para adquirir el documento. En Twitter, un internauta escribió: "Mi licencia esta vigente, caduca este mes y recién me dan turno para febrero. Qué sucede si me la piden en un operativo, no puedo pasar 3 meses sin manejar".



Ante la preocupación de la ciudadanía, la ANT informó este miércoles 11 de noviembre del 2020 que desde el próximo sábado 14 se ejecutará un Plan de Atención Emergente, en Quito, ante la alta demanda de usuarios para la obtención de un turno para licencia de conducir.



A través de un comunicado, Juan Pazos, director Ejecutivo ANT, informó que durante las jornadas ampliadas se podrá tramitar la licencia por primera vez, renovación y duplicado.



De esa forma, los funcionarios atenderán desde las 08:00 a 18:00 los sábados 14, 21 y 28 de noviembre, así como el 5, 12 y 19 de diciembre, en las agencias Occidental, en la avenida Mariscal Sucre, y en El Recreo, en la av. Pedro Vicente Maldonado.



La Agencia recomienda a la ciudadanía que asista con los requisitos completos y vigentes, como lo exige la normativa. “Además, es necesario que colabore con el cumplimiento de las normas de bioseguridad, como: uso de la mascarilla y distanciamiento social”.



La entidad pidió a los ciudadanos que no se dejen sorprender por los mal llamados 'tramitadores', pues el servicio no tiene costo. Sin embargo, el valor de la especie varía según el tipo de documento: licencias no profesionales USD 68 (primera vez y renovación), licencias profesionales USD 110 (primera vez y renovación), licencias por discapacidad USD 42 (primera vez y renovación) y duplicados de licencias USD 26 (profesional y no profesional).



En la red social Twitter, otra persona escribió: "Con respecto a la ampliación de los horarios de atención, ¿significa esto, que los que tenemos turnos para febrero serán adelantados?".



La institución dijo que aunque las personas tengan una cita en la ANT para el 2021 "podrán cambiar la fecha de su turno para este mes (noviembre) o el próximo" (diciembre).

Según la resolución 041-DE-ANT, los conductores que tengan la licencia expirada solo podrán circular hasta el 31 de diciembre del 2020. Sin embargo, existen dos condiciones y una excepción.



La normativa establece dos condiciones para que los conductores, cuyas licencias vencieron durante el estado de excepción, puedan conducir automotores: el pago de la renovación de la licencia y el turno impreso para tramitar una nueva.



La resolución, en cambio, libera de multas por caducidad a los conductores cuya licencia perdió vigencia durante el estado de excepción, es decir desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 12 de septiembre.



La Agencia Nacional de Tránsito reactivó sus operaciones para la entrega de licencias, de forma presencial, con los requisitos previstos, entre ellos, examen psicométrico, examen de conocimientos de la normativa de tránsito y pago del valor de la especie (no debe adeudar multas).