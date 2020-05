ANT amplía el servicio en línea para tramitar los duplicados de licencias

LEA TAMBIÉN

Desde este martes 26 de mayo del 2020, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) amplió el servicio en línea para los usuarios que requieran duplicados de licencias de conducir profesionales y no profesionales, ya sea por deterioro parcial, total o pérdida del documento.

A través de un comunicado, Juan Pazos, director de la ANT, informó que esta decisión tiene el propósito de evitar un posible contagio del covid-19.



La entrega del documento se realizará a domicilio, igualmente como se viene efectuando con los duplicados de licencias que se quedaron pendientes por imprimir, por la emergencia sanitaria por el covid-19. El servicio a domicilio se realizará mientras dure la emergencia, sin costo para el usuario.

La solicitud para acceder a los duplicados de licencias profesionales y no profesionales se realiza en el portal web de la ANT. El organismo aclaró que el trámite no requiere que se actualice la información del usuario, ya que se trata de una reimpresión de la licencia vigente, con los mismos datos registrados.



El costo del trámite por el duplicado de la licencia es de USD 26. Cada usuario debe contar con un correo electrónico para recibir las notificaciones y efectuar el proceso de pago señalado en la página www.ant.gob.ec. Además, se requiere registrar obligatoriamente un número de teléfono, para coordinar la entrega de la licencia, respetando las normas de bioseguridad.

En el caso de duplicado de licencia profesional y no profesional por deterioro, pérdida o robo, los requisitos son: Denuncia realizada en la página web del Consejo de la Judicatura. No es necesario que esté firmada o sellada por la Fiscalía. Además, se solicita la cédula de identidad y el comprobante original del pago, o la impresión del comprobante de pago en línea.



Mientras que en el caso de duplicado de licencia profesional y no profesional por deterioro parcial se requiere: Licencia de conducir deteriorada, cédula de identidad original, además del comprobante de pago.



La entrega del duplicado se realizará en máximo cinco días laborables, de lunes a viernes, de 08:00 a 16:45, una vez que se haya completado el proceso en línea, a través de la opción Duplicados de Licencias. No es necesario que el funcionario de la ANT ingrese a los domicilios para entregar el documento, aclaró la entidad.