¿Cómo manejar la ansiedad y el estrés provocados por la crisis sanitaria?

Asumir la situación que atraviesa el país por la emergencia sanitaria y estar conscientes de que el covid-19 podría influir en el estado emocional son el primer paso para mantener la salud mental, asegura la psicóloga del centro Oasis Bienestar y Salud, Fernanda Paula.

No solo en Ecuador sino también en Estados Unidos y en países de Europa –asegura Paula– las personas repiten que todo está bien. “No es un escenario color de rosa, es una pandemia desatada por un virus que atacó al planeta de forma inesperada”.



Eso –dice– hay que tenerlo claro: que es algo nuevo para lo que no estábamos preparados y, por ende, la realidad de cada persona cambió.



Esta nueva realidad –explica la psicóloga– genera ansiedad, debido a la ruptura de la cotidianidad. Asegura que, incluso, en familia comienzan a darse relaciones ásperas, debido a que la realidad de cada integrante está alterada.



Una forma de manejarlo –señala la especialista– es acceder a información oficial, como la que proporciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los verdaderos síntomas y las formas de prevenir efectivas, entre otros.



“No es lo mismo ver una página oficial sobre cómo se contagia, noticias en periódicos que cadenas en redes sociales. Si se cumple con eso minimizaremos la angustia, porque esta deviene cuando no se conoce sobre algo”.



Con más tiempo en casa –dice Paula– el acceso a redes sociales lleva a los integrantes de la familia a información fatalista sobre la pandemia. Eso genera una exacerbación de la angustia ya existente.



Con el fin de procurar la distención emocional, la psicóloga recomienda usar la tecnología para tener reuniones familiares y con amigos por medios digitales. Eso –señala– permitirá compartir experiencias con gente cercana y saber, entre otras cosas, cómo están para evitar hacer suposiciones sobre su estado de salud.



Además Paula asegura que ayuda a generar redes de apoyo, por ejemplo, para conseguir víveres o medicinas en este momento de restricción a la movilidad, para compartir el menú diario e innovar en la alimentación de la familia, etc.



La psicóloga también recomienda mantener rutinas fijas durante estos días, con horarios de actividades. Y enfatiza en la importancia de no permanecer en pijama y del aseo personal, pese a estar en casa, para evitar males psicológicos.



Además recomienda contemplar momentos para el descanso y el ocio. Al mismo tiempo, pide fijarse en cuántas horas se permanece frente a la televisión o las redes sociales. “Se puede aprovechar para hacer cosas que siempre renegamos de no lograr por falta de tiempo”.



A aquellas familias angustiadas por la grave situación económica a la que la crisis puede llevar, Paula les dice que conviene pensar que si bien el virus fue inesperado, ningún país del mundo estaba preparado. Y que las condiciones inesperadas son cosas que se viven día a día.



La crisis económica en Ecuador –dice– es algo reiterativo. “Somos muy proactivos, resilientes. Si esto no me da ingresos, pienso en otra forma de ingreso”.



Además enfatiza en la importancia de minimizar gastos, pensando si realmente son necesarias algunas cosas. “Siempre hay algo que se puede ahorrar. Eso nos falta a nivel cultural”.