17 de noviembre, el día en que Francisco Cajigas desapareció y luego fue hallado en estado de descomposición

Este 17 de noviembre del 2020 se cumplen cinco años de la desaparición de Francisco Cajigas Botina. Fue visto por última vez la madrugada de 17 de noviembre de 2015, cuando fue detenido por miembros de la Policía Nacional, en Ibarra. Después fue hallado sin vida cerca de la laguna de Yahuarcocha. Por estos hechos se abrieron dos investigaciones en la Fiscalía.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) hace un compendio de la vida y de los hechos que envuelven el caso Cajigas.



Él nació el 11 de junio de 1982, en Pasto - Colombia. Estudió la escuela y parte del colegio en su tierra natal donde jugó futbol, ​​hacía danza, trabajaba y viajaba. Inredh dice que a los 18 años tuvo su primogénito y luego una pequeña niña. Trabajaba con yeso y hacía cornisas.



En el 2014 llegó a Ecuador. Tenía 30 años, vino al país junto a su pareja Angie Pinta y su hija, mientras que su familia materna se quedó en Pasto.



Su madre Carmen Botina habló con personal de Inredh y recordó que el 16 de noviembre de 2015 llegó la última llamada telefónica de su hijo. “Me agradeció por ser una buena madre y me dijo: tú eres mi luz, mi sol, si algún día me llega a pasar algo tienes que ser fuerte, continuar con la vida, no te vas a achicopalar, mi Carmonchita hermosa”.



Comentó que su hijo le dijo que tenía previsto empezar un trabajo en Ipiales, en diciembre de ese mismo año y que así podría visitarla los fines de semana.



La noche del 16 de noviembre de 2015, Francisco salió con Angie a una fiesta. Inredh dice que él se quedó hasta más tarde disfrutando. Esa fue la última vez que ella lo vio con vida.



Luego desapareció. Según testimonios de los vecinos, el 17 de noviembre de 2015 estaba en estado etílico, a varios metros de llegar a su casa cuando fue interceptado por tres policías en el centro de Ibarra.



Inredh dice que lo acusaron de romper un espejo retrovisor de un vehículo y que forcejeó con los tres agentes de la Policía hasta que llegó una patrulla con otros dos oficiales.



“Angie buscó a Francisco, de 33 años, en el Hospital de la Policía Judicial, en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased) y en la Corte Provincial, pero no tuvo ninguna respuesta. Decidió presentar la denuncia por desaparición”, indica la organización de DD.HH.



Las investigaciones determinaron que él fue arrestado, llevado a una audiencia, pero como la Fiscalía dijo que no había mérito para detenerlo fue puesto en libertad.



Siete días después, el cuerpo fue localizado sin vida en la pista Las Garzas de Yahuarcocha. Se hallaba en estado de descomposición.



El 12 de diciembre de ese año, el cuerpo de Francisco fue entregado a sus familiares embalado completamente, sin posibilidad de abrirlo. Cuando la familia quiso ver el cuerpo, el médico legista encargado y el disector se negaron a que lo hiciera.



“El argumento fue que estaba empacado de tal manera que no lo podría abrir al ser un riesgo psicológico y biológico”, recuerda Esmeralda Enríquez, cuñada del joven.



Así fue enterrado en el cementerio Jardines de Cristo Rey, en la ciudad de Pasto. La familia tenía dudas sobre las condiciones de su muerte.



Cinco meses después, el 20 de mayo de 2016, el fiscal del caso de ese momento realizó la exhumación del cuerpo para determinar o ratificar las causas de la muerte. El pedido fue planteado por los parientes y hubo asistencia internacional de Colombia.



Ahí se conoció que el cuerpo del joven estaba sin cabeza. Fiscalía comenzó la búsqueda del cráneo y la localizó en el Centro de Investigaciones Forense de Esmeraldas. El cráneo fue desprendido del cuerpo y sometido a un lavado químico.



Las entonces autoridades de la Fiscalía General dijeron que el cráneo pasó por un procedimiento químico “que no es común en las prácticas de los Centros Forenses”.

El 27 de abril de 2018, la familia Cajigas Botina enterró completamente el cuerpo de Francisco, pero aún les quedan preguntas, como ¿Qué le pasó exactamente antes de morir?