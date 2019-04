Angustia entre las familias mozambiqueñas arruinadas por el ciclón

LEA TAMBIÉN

Un colchón embarrado, una silla y unos objetos es lo único que Maria Mendosa y su marido Assane Maulana pudieron salvar de la cabaña en la que vivían con sus cinco hijos tras el paso de un ciclón por Mozambique.

Como otros muchos habitantes de la aldea de Nacate, en el extremo norte de Mozambique, su cabaña saltó por los aires el jueves por la tromba de agua y las ráfagas de viento de casi 300 km/h del ciclón Kenneth.



“Estábamos en el interior de la habitación cuando el tejado voló y toda la casa se desplomó en mil pedazos. Era de adobe”, cuenta Assane, de 62 años.



Bajo la mirada de los niños, María, de 37 años, cuece yuca en una fogata.



“Ahora nos vemos obligados a dormir en las palmeras. No tengo trabajo y con cinco hijos (...) Todo lo que había cultivado en mi parcela desapareció, no queda más que un poco de yuca”, lamenta Assane. “Esta noche vamos a comer un poco de maíz y frijoles, pero no queda gran cosa”, añade María.



El matrimonio colgó en una palmera unas prendas y mantas.



Antes del paso devastador del ciclón Kenneth por el archipiélago de las Comoras. el norte de Mozambique y el sur de Tanzania, Nacate era uno de esos pueblos tranquilos que bordean la carretera entre Pemba, la capital de la provincia de Cabo Delgado, y la ciudad de Macomia, ubicada más al norte.

Esta fotografía aérea tomada y publicada el 27 de abril de 2019 por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) muestra las comunidades dañadas en el distrito de Macomia, Mozambique luego de la destrucción del ciclón Kenneth. AFP