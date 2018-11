Ángel Sagbay, el abogado y exdirigente amazónico de AP que acusó a María Alejandra Vicuña

LEA TAMBIÉN

Ángel Sagbay Mejía es un abogado de 40 años ligado al movimiento oficialista Alianza País (AP). Por esa tienda política, llegó a ser el director cantonal de la organización en el cantón Gualaquiza, en Morona Santiago, en el periodo 2014-2016, cuando el grupo era liderado aún por el expresidente Rafael Correa.

Su figura tomó protagonismo nacional tras revelarse su declaración juramentada con fecha del 26 de octubre del 2018 en la que acusó a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña de haberle pedido aportes económicos cuando fue legisladora entre el 2011 y 2013 para mantenerlo en el cargo. El dinero habría sido para la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), en la que ella milita.



En ese documento él dijo ante la notaria María Portilla Bastidas, de la Notaría Décima Tercera de Quito, que trabajó en el despacho de Vicuña entre el 1 de junio del 2011 hasta el 31 de mayo del 2012. Por doce meses depositó USD 300 en ese periodo, según declaró. Luego ascendió de puesto y las contribuciones pasaron a USD 1 400 por doce meses más.



La vicepresidenta afirmó que la declaración de Sagbay responde a chantajes a cambio de cargos públicos. “Sorprende que un exmilitante y dirigente de Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) y de Alianza País, a quien incluso le tenía estima y hace poco apoyaba públicamente al Gobierno... justo en esta coyuntura realice una declaración juramentada a partir de mentiras”.



Vicuña indicó que interpondrá una denuncia en contra de Sagbay, por presuntamente mentir bajo juramento. “Hasta hace poco exigía cargos públicos, contratos, préstamos de dinero y ahora es el adalid de la transparencia”, dijo.



La Vicepresidenta informó que, desde septiembre pasado, Sagbay la amenazó con presentar la denuncia, si no le otorgaban el cargo de Gobernador de Morona Santiago o director provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). “Como no cedimos, ahora se hacen estas calumnias”.



Sagbay fue candidato en las primarias de AP para la alcaldía de Gualaquiza en el 2014, sin obtener el puesto, pues la candidatura fue lograda por Carlos Ortiz Correa. Entre 2014 y 2015 fue Comisario Nacional de Policía de Gualaquiza y luego trabajó en el Ministerio del Interior.



Este Diario intentó contactarse con Sagbay a través de llamadas a su número personal, sin embargo hasta las 17:00 de este 28 de noviembre del 2018 no se obtuvo respuesta.



Diego Vásquez, director de AP en Morona Santiago, afirmó que Sagbay ya no es militante de la organización, sin precisar desde cuándo no forma parte de esas filas. “Pasamos un proceso de reestructuración, en este momento él ya no tiene nada que ver con AP en la provincia”.

La cuenta de Twitter del exasesor de Vicuña (@angelsagbay) no registra movimiento desde el pasado 15 de mayo y hasta el 20 de abril había retuiteado un comentario de Vicuña respecto a una marcha de paz que reunió a líderes políticos de distintas tendencias en Guayaquil.