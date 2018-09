Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo vence a Cynthia Nixon en primarias demócratas

LEA TAMBIÉN

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, triunfó sobre la actriz de 'Sex and the city' y activista LGBT Cynthia Nixon en las primarias demócratas, informó el jueves 13 de septiembre del 2018 la prensa estadounidense.

Nixon perdió contra Cuomo por 34% contra 66%, según las primeras proyecciones publicadas por medios locales tras el cierre de las oficinas de votación.



La votación de la famosa actriz -la abogada Miranda de 'Sex and the City' - fue no obstante mejor al 22% que le daba la última encuesta del Siena College.



Esta fue la primera incursión en la política de Nixon, de 52 años y madre de tres hijos, que se colocó a la izquierda de Cuomo y buscaba convertirse en la primer mujer y primera persona abiertamente homosexual en gobernador el estado de Nueva York y destronar al favorito Cuomo, de 60.



Cuomo, hijo del respetado exgobernador Mario Cuomo, ya fallecido, se acerca ahora a conquistar su tercer mandato de cuatro años como jefe del cuarto estado más poblado de Estados Unidos, un feudo demócrata, en las elecciones de medio mandato del 6 de noviembre.



Nixon hizo una fuerte campaña de izquierda, prometiendo salud para todos, control de alquileres y mejorar el decrépito metro neoyorquino.



Esperaba aprovechar la corriente que ha llevado a la victoria a muchas mujeres e integrantes de minorías que han destronado a hombres en recientes elecciones locales.



Pero fue criticada por su inexperiencia.



“Ya tenemos una persona totalmente inexperta en la Casa Blanca, ¿por qué poner otra en Albany?”, la capital del estado, lanzó Jack Buchanan, de 87 años, partidario de Cuomo, tras votar este jueves en el Upper East Side.



Ni Cuomo ni Nixon han comentado los resultados hasta ahora.