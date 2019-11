Andrés Valdivieso, dirigente nacional de Democracia Sí: ‘Hay que lograr acuerdos que impulsen la producción’

LEA TAMBIÉN

El dirigente nacional de Democracia Sí, Andrés Vladivieso, habla sobre los puntos en los que respaldan la gestión del Gobierno y los planteamientos de su agrupación política.

¿Cómo contribuirá Democracia Sí a la gobernabilidad en los 16 meses que le quedan al régimen?

Apoyaremos lo positivo, como lo hemos hecho. Criticaremos lo malo. Este es un momento de unidad. Las manifestaciones de octubre, la revuelta con intentona golpista mostró a dos sectores claros. Uno, que quería la desestabilización. Y otro, que mostró su descontento.



¿Respaldan el nuevo proyecto económico urgente que envió el Gobierno a la Asamblea?

La necesidad económica del Gobierno es alta. Entendemos que se requiere una mayor recaudación, pero ella tiene que tener en cuenta el principio de que quien más tiene más paga. Hay aspectos positivos, como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta o la condonación de intereses para las deudas a los becados.



¿Cómo está la relación de Democracia Sí con el Gobierno?

Apoyamos la democracia siempre, la institucionalización, la división de poderes. Respaldamos la consulta del 2018 por el Sí. Criticamos el proyecto de ley anterior por haber sido trabajado sin acuerdos previos. Pero siempre defenderemos a los sectores más necesitados. Y en esa medida será nuestra relación con el Gobierno.



¿Qué plantearía su movimiento para reducir el déficit fiscal?

Enfocarse en la reactivación productiva, en el agro, en el turismo y la industria. Generar más ingresos, incorporar valor agregado a la producción, multiplicar las exportaciones, dar seguridad jurídica. Focalizar los subsidios para los que más necesitan. Hay que disminuir el despilfarro en lo público y refinanciar la deuda.



¿Qué opina de la propuesta del Parlamento de los Pueblos entregada por la Conaie?

El momento actual no permite una reducción del IVA. Cada punto menos significa aproximadamente USD 500 millones para el Estado. Eso podría servir para salud, educación, seguridad. No es viable. Tampoco se puede estrangular al sector productivo, porque lo necesitamos para generar ingresos y reactivar la economía.



¿Cómo recobrar definitivamente la calma y mitigar la polarización?

Hay que alcanzar acuerdos mínimos que impulsen la producción. Que la educación técnica sirva para las necesidades de cada cantón. No creemos que cada cierto tiempo debe haber un paro de esa magnitud. El país necesita reactivación económica, paz, tranquilidad, y eso solo se logra con diálogo.



¿Cree que este escenario político y económico pone en riesgo al país de caer en un ‘default’?

Solo si reina la insensatez, si prevalecen intereses electoreros frente a los nacionales. En este momento no hay que hacer cálculo electoral, sino pensar en el país.



¿Estaría de acuerdo, de presentarse el escenario, en que se efectúe una muerte cruzada y adelanto de elecciones?

Ese escenario le causaría más daño al país. Se necesita estabilidad. Una muerte cruzada nos sumiría en una mayor crisis política y económica.