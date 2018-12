Andrés Michelena: ‘Haremos observaciones de forma y fondo a LOC’

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea aprobó, el martes 18 de diciembre de 2018 en segundo debate, las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Andrés Michelena, Secretario de Comunicación de la Presidencia, dice que el Ejecutivo hará observaciones.

Con la capacidad de veto del Ejecutivo, ¿qué podría variar en la LOC?

Realizaremos observaciones de forma y de fondo con la finalidad de adaptar la normativa a estándares internacionales. Entregaremos estas observaciones para aportar, a nivel jurídico, al documento aprobado en la Asamblea, en el sentido de que se respete lo establecido internacionalmente para garantizar la protección desde el Estado a la libertad de expresión.

Nuestro compromiso fue alinear este cuerpo legal con los requerimientos de la normativa internacional, y buscamos que esto se cumpla en todos los aspectos de este informe. Nuestro objetivo es entregar al país una nueva ley que fortalezca la libertad de expresión, defienda derechos y promueva la comunicación a todo nivel.



¿En qué medida se acogieron las propuestas del Ejecutivo en las reformas?

Las reformas aprobadas en segundo debate en el Pleno de la Asamblea conservan el espíritu de la propuesta que presentamos como Ejecutivo. La mayoría de planteamientos fueron acogidos por el Legislativo, como la supresión del aspecto sancionador y punitivo, la eliminación de la Supercom y de la figura de linchamiento mediático.



¿El Ejecutivo está de acuerdo con la transitoria que se incluyó en el debate del plenario en sobre las frecuencias de radio y TV?

Desde el Ejecutivo siempre hemos luchado por la democratización del espectro radioeléctrico en el marco de un proceso transparente y justo. Estableceremos un procedimiento de análisis y revisión de la situación jurídica de aquellas frecuencias que fueron otorgadas mediante contrato de concesión y cuyo proceso de renovación contractual fue interrumpido antes de la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, con el propósito de proteger eventuales derechos adquiridos. Si hay títulos habilitantes otorgados en el marco del concurso de frecuencias, se observará y cumplirá la recomendación realizada por la Contraloría General de Estado. Para ello, procederemos de la siguiente manera: Arcotel estudiará caso por caso a fin de determinar que no hubo ningún perjuicio a un tercero, luego de lo cual se solicitará pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre la procedencia de mantener o no el título habilitante en concepto de reparación o si debe proceder otro mecanismo para tal efecto, teniendo en cuenta que habría un derecho adquirido. En las dos situaciones, Arcotel actuará para evitar que ni los concesionarios ni los que posean título habilitante estén en situación de concentración de frecuencias. Luego, se solicitará a la Contraloría que realice un examen integral de las actuaciones de los organismos competentes, adicional a los ya realizados. En apego a la Constitución, habrá mecanismos de transparencia.



¿Qué suponen las reformas sobre la participación de inversores extranjeros?

La Asamblea no acogió la reforma al artículo 6 de la LOC, que permite la inversión extranjera y la libre concurrencia en el mercado; mientras que la Asamblea, si bien permite la inversión extranjera, la limita al 49% de propiedad. La inversión extranjera en medios permite mejorar la infraestructura de las empresas comunicacionales.