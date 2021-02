El Presidente de México usó tratamiento alternativo contra el covid-19; pese al contagio, se niega a usar mascarilla

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el lunes 8 de febrero del 2021, que pese a haberse contagiado de covid-19, retomará esta semana sus giras por el país y seguirá sin usar mascarilla. El Primer mandatario recibió un tratamiento alternativo para tratar la enfermedad.

López Obrador aseguró que recibió un tratamiento experimental que se investiga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Incmnsz). Dicha terapia consistió en antivirales y antiinflamatorios para frenar el avance del covid-19.



“El domingo se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo el Instituto de Nutrición, entonces acepté, me empezaron a aplicar un medicamento antiviral y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados, estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad ya sabe y fui saliendo”, argumentó López Obrador durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional.



El Jefe de Estado además, añadió: "No (usaré el cubrebocas), no. Ahora, de acuerdo a lo que plantearon los médicos, ya no contagio".



López Obrador, que reapareció en público tras vencer al coronavirus, dijo que, pese a que el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que incluso las personas que sean vacunadas contra covid-19 deben usar cubrebocas, él no lo hará.



Sin embargo, dijo "respetar mucho" las recomendaciones del funcionario e indicó que se contagió de la enfermedad porque "le tocó" y porque no ha recibido ninguna vacuna.



El Presidente asimismo, señaló que no se obligará a la población a usar cubrebocas, ya que "en México no hay autoritarismo". "Está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quien debe asumir su responsabilidad", puntualizó.