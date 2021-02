Andrés Arauz a segunda vuelta, espera al contendiente

En función del conteo rápido de los comicidos del domingo 7 de febrero del 2021 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Andrés Arauz enfrentará el 11 de abril a Yaku Pérez o a Guillermo Lasso; los dos tuvieron cifras similares. El conteo oficial del 90% de los votos, a las 00:20, daba 32,31% a Arauz, 19,67% a Pérez y 19,55% a Lasso. La jornada se cumplió sin mayores contratiempos y se caracterizó por largas filas, a causa del covid.



Andrés Arauz: ‘No hay ninguna duda de que estamos en el primer lugar’



El binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall (izq.) mostró su satisfacción por el triunfo en primera vuelta. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

​En medio de aplausos y vítores de sus simpatizantes, el binomio de la lista 1, Andrés Arauz y Carlos Rabascall, apareció en el salón del Hotel Mercure, de Quito, la noche de este 7 de febrero del 2021.



¡Se ve, se siente, Arauz presidente! La frase se escuchó con fuerza durante varios minutos, mientras los candidatos alzaban sus puños. Atrás de ellos, una pantalla gigante proyectaba imágenes de varios momentos de su campaña presidencial.



Luego de conocerse los primeros resultados de ‘exit poll’, que lo ponían en primer lugar, Arauz no ocultó su felicidad y señaló que era un día de celebración, de victoria y de triunfo popular.



“Quisiera agradecer al pueblo ecuatoriano por participar en esta fiesta democrática. A los que votaron por nosotros, pero también a los que, con todo derecho, no lo hicieron. Estamos listos para trabajar luego del triunfo que nos ha dado el pueblo ecuatoriano”.



En una segunda aparición reaccionó al conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ratificó su paso a la segunda vuelta. “No hay ninguna duda que estamos en el primer lugar”.



Señaló que con este anuncio queda clara la victoria de su binomio. “Es un triunfo representativo de todo el todo el territorio nacional”.



El candidato de Unes también llamó la atención al CNE por publicar una parte de su conteo rápido sin que haya concluido.



En relación con el posible empate técnico entre el segundo y tercer lugar dijo que esta información causa zozobra y controversia, “cuando el rol de esta institución es generar claridad”.





Yaku Pérez ingresó a las instalaciones de la sede del movimiento Pachakutik junto a Manuela Picq. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Yaku Pérez viajó a Quito para conocer los resultados oficiales. En la mañana de ayer votó en la Unidad Educativa Fausto Molina (parroquia rural de Tarqui,­Cuenca). Lo acompañaron su madre, Inés Guartambel, sus hijas y también un grupo de simpatizantes.



Pérez se dirigió a la capital para recibir los resultados en la sede del Movimiento Pachakutik. Pasadas las 20:00 realizó una rueda de prensa, en la cual denunció supuestos ciberataques a la plataforma electoral de su partido. Estos, según Fabián Sisa, técnico informático del partido, habrían provenido de China y de Estados Unidos.



Durante toda la jornada electoral, Pérez repitió constantemente la idea de que estará vigilante para que “se cumpla la voluntad popular”. Así lo hizo en sus redes sociales, sus intervenciones con la prensa e incluso con los simpatizantes que lo acompañaron a los exteriores del Centro de Mando del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el Swissôtel.



A las 21:30, en las afueras del hotel capitalino, el candidato por Pachakutik se pronunció. “Una segunda vuelta es inobjetable; nosotros sabíamos de esta situación. Los ‘exit poll’ nos ponen semejantes datos, es decir, aquí estamos viendo que había una maledicencia”.



Dijo “venimos en plan de vigilia, de manera altiva, respetuosa, pero para defender la voluntad de una inmensa mayoría de los ecuatorianos”.



También denunció que a su equipo no le habrían llegado las actas originales, sino los borradores, lo cual le impediría objetar los resultados del CNE.





Guillermo Lasso: ‘Los resultados del conteo rápido nos ponen en segunda vuelta’

Guillermo Lasso emitió sus primeras reacciones en el Centro de Convenciones, norte de Guayaquil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



El candidato presidencial de la alianza Creo-PSC, Guillermo Lasso, llegó al Centro de Convenciones de Guayaquil, pasadas las 21:50.



Lo hizo tras conocer los resultados del conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo ubicaron tercero, con un estrecho margen de Yaku Pérez.



En una breve intervención, y entre gritos de “Lasso presidente”, empezó agradeciendo a los ecuatorianos por su actitud ejemplar y patriótica al acudir a sufragar a pesar de la pandemia.



Afirmó que más de un 65% de los electores del país “le dijo no al modelo totalitario y populista”, que pretende volver a gobernar Ecuador.



Lasso aclaró que por respeto a la Ley esperará el conteo total de los votos. “Esperaremos al 100% de los escrutinios para pronunciarme sobre esta jornada democrática”, señaló.



No obstante, criticó a los vocales del CNE por haber presentado un conteo rápido que no había ingresado la totalidad de las actas.



“Mal han hecho al confundir al pueblo ecuatoriano con un conteo rápido de 2100 actas cuando la muestra acordada era de 2 425 actas, e inducen a la confusión y al error cuando cinco minutos después uno de los consejeros -ya no en cadena sino en un canal de televisión- informa que los resultados del conteo rápido nos ponen en segunda vuelta”, señaló.



Lasso agradeció al Partido Social Cristiano (PSC) y a su líder máximo, Jaime Nebot, por haber respaldado su postulación durante la jornada proselitista. “A todos ellos les digo tienen mi gra­titud y agradecimiento”.