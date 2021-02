Andrés Arauz festejó su paso a la segunda vuelta en Guayaquil

El candidato presidencial Andrés Arauz llegó la mañana de este sábado 20 de febrero de 2021, a Guayaquil para reunirse con sus simpatizantes. Durante una hora festejó su triunfo en la primera vuelta electoral con militantes de la denominada Alianza Unión por la Esperanza (Unes).

El evento se realizó en Monte Sinaí, uno de los barrios más populares del Puerto Principal. En medio de banderas y pancartas, Arauz subió a una tarima y agradeció el apoyo de las decenas de personas que se congregaron en ese sector.



Durante su discurso señaló que son la mayor fuerza política del país y recordó que en la nueva Asamblea Nacional estarán representados con el bloque más grande de legisladores.



Además, criticó las gestiones del actual Gobierno en torno a la pandemia del covid-19 y a la crisis económica.



“Ya no podemos aguantar más esta negligencia del Gobierno de Lenín Moreno. No puede atender la pandemia, no puede atender la crisis económica, no quieren hacer nada. Nosotros tenemos que ser contundentes. Nuestro bloque (legislativo) tiene que estar firme defendiendo la soberanía del Ecuador y los derechos del pueblo ecuatoriano”, manifestó.



Después de sus palabras públicas mantuvo una reunión con un grupo de asambleístas electos. Entre ellos Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa.



Arauz también conversó con su equipo de trabajo para emprender la recta final de su candidatura y manifestó que el próximo 11 de abril, día de la segunda vuelta electoral, triunfará y se convertirá en el nuevo Presidente de Ecuador.