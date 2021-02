Andrés Arauz pide 'preservar la integridad del proceso electoral'

El candidato presidencial por Unes, Andrés Arauz, aseguró este miércoles 10 de febrero de 2021 que no tiene preferencias para competir en una segunda vuelta por Carondelet y llamó a “preservar la integridad del proceso electoral”.

“Nosotros nos enfrentaremos en la segunda vuelta a quien el pueblo ecuatoriano decida. No voy a dar preferencias ni al uno ni al otro, sino que simplemente se cumpla la voluntad popular”, expresó en la emisora Teleradio.



Arauz demandó “que se respete la voluntad popular, que finalice el conteo de votos, (y) que no se quiera atentar en contra del proceso electoral, por ejemplo, destruyendo material electoral”.



Aunque sin entrar en detalles, el candidato advirtió que “hay gente que está interesada en crear caos, en que esto no se resuelva nunca, de que por allí haya la tentación de que se generen incidentes que logren suspender las elecciones”.



“Aquí se tiene que mantener la paz, se tiene que procesar todos los conflictos en términos del conteo electoral en el marco de la ley, que es el Código de la Democracia, y en el marco de los tribunales electorales”, insistió.



Arauz desmintió un presunto complot entre el correísmo y otros sectores para impedir que vaya a la segunda vuelta Yaku Pérez, de Pachakutik, quien enfrenta un conteo voto a voto con Guillermo Lasso (Creo) para el balotaje.



El candidato consideró que si Lasso pasa a la segunda vuelta, eso “permitiría contrastar de mejor manera” las posiciones de Unes “con las posiciones de una propuesta neoliberal que ha venido privilegiando el capital financiero”.



“Pero nosotros no tenemos miedo a poder enfrentar en segunda vuelta a quien sea. Si es que es el señor Yaku Pérez, bienvenido sea. Pero nosotros queremos que se cumpla la voluntad popular y todavía hay un 5% de la votación del país que está pendiente por ser incorporada al cómputo”, agregó.



Arauz acotó que ya ha reiniciado conversaciones con organizaciones aliadas para la campaña y que incluso se ha reunido con jóvenes que apoyaron la candidatura de Xavier Hervas, de la Izquierda Democrática.