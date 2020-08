Correísmo planteará a Andrés Arauz y Rafael Correa como binomio presidencial

LEA TAMBIÉN

El correísmo planteará ante la coalición progresista Unión por la Esperanza (Unes) a su binomio presidencial integrado por Andrés Arauz Galarza y Rafael Correa. Lo hará este martes 18 de agosto del 2020.

Así lo confirmó a este Diario la directora nacional de Fuerza Compromiso Social (FCS), Vanessa Freire, la tarde del lunes 17 de agosto del 2020.



“Mañana mismo los lanzaremos en la ciudad de Quito, a las 10:00, pero ya es en firme esa decisión (…) se los va a lanzar como Centro Democrático (CD) y no como Fuerza Compromiso Social”, explicó.



Según Freire, este será el único binomio que será propuesto. “Fue nuestra carta bajo la manga, se habían especulado algunos nombres y él (Arauz) era el menos visible”.



Enrique Menoscal, director nacional de CD, explicó que el martes Unes hará un evento para lanzar sus binomios para las elecciones primarias que se efectuará el próximo 23 de agosto.



“Mañana (18 de agosto) nosotros tenemos que publicar después de la 1 de la tarde todos los precandidatos, mañana hay que estar atentos”, dijo. No obstante, afirmó que prevé que se inscriban de dos a tres binomios, aunque no detalló cuáles podrían ser.



Al ser consultado sobre el binomio Arauz-Correa, afirmó que no conoce “de dónde sale esa información”.



Agregó que, de acuerdo a la Ley, cada movimiento debe efectuar su propia primaria. En la coalición. Sin embargo, FCS enfrenta un proceso de revisión en el Consejo Nacional Electoral (CNE).



De acuerdo con la hoja de vida de Arauz, fue exministro de conocimiento y talento humano, exministro de Cultura y exdirector del Banco Central del Ecuador entre el 2009 y 2011.



El precandidato ha publicado en su página web información personal y de su trayectoria laboral. "Andrés Arauz Galarza es experto en Economía Pública, licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan y Master en Economía del Desarrollo por Flacso Ecuador. Actualmente realiza el doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México", señala el portal.



Correa, por su parte, tiene orden de prisión preventiva por el caso del secuestro a Fernando Balda y en el caso Sobornos tiene condena de ocho años por cohecho, sentencia que se encuentra en casación, a la espera de que se confirmen los jueces que analizarán ese procedimiento.



De ser confirmado como candidato a vicepresidente, tendría que regresar al Ecuador para aceptar personalmente la postulación en el CNE, en Quito. Sin embargo, al tener esa orden de prisión, no podría avanzar hasta las oficinas del organismo electoral. Correa vive actualmente en Bélgica.



Otra opción para que Correa participe en las elecciones, sería lanzándose a asambleístas por las circunscripciones del exterior. En ese caso, la aceptación de la postulación la podría hacer en un consulado.





¿Correa queda inhabilitado políticamente tras la sentencia de la Corte Nacional por el caso Sobornos?



El pasado 20 de julio, el Tribunal de la Corte Nacional negó la apelación del expresidente y confirmó su sentencia de ocho años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos, por liderar la red de corrupción que recibió “aportes indebidos” en el Palacio de Carondelet.



En la condena del Tribunal, los jueces inhabilitaron políticamente al exjefe de Estado durante ocho años.



Al expresidente Correa, al exvicepresidente Jorge Glas y a 18 personas más que fueron condenadas en el caso Sobornos solo les queda el recurso de casación, antes que la condena se ejecutoríe.



¿Qué es la casación?



A través de esta figura, los procesados quieren dejar sin efecto la condena de ocho años fijados en el proceso penal. Este 17 de agosto del 2020, el penalista Mauricio Pacheco habló con este Diario y dijo que el Tribunal designado para analizar la casación debe examinar si se cometieron errores al dictar la sentencia.



Los magistrados pueden ver si se aplicó de forma indebida la ley y si se interpretó incorrectamente una norma.



En esta etapa, los jueces solo revisarán el aspecto legal del fallo mas no el hecho mismo ni las pruebas.