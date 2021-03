Andrea Bernal no moderará el Debate Presidencial entre Arauz y Lasso; Claudia Arteaga en su reemplazo

La periodista Andrea Bernal no será la moderadora del debate presidencial obligatorio de este domingo 21 de marzo del 2021, entre los candidatos Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC).

Bernal publicó un video desde Guayaquil, este sábado 20 de marzo del 2021, en el que hizo públicos sus reparos al formato del debate. “No comparto que no exista un segmento de contra preguntas que permita contextualizar, ampliar y concretar sus propuestas. Por esta razón, declino mi participación como moderadora del debate presidencial 2021”.



El anuncio se hizo minutos después de que el Pleno del CNE sesionara en Samborondón para proclamar los resultados definitivos de Presidente y Vicepresidente. Además, a través de un sorteo público, se definió el orden de aparición en las gráficas y la disposición en el escenario para el debate, programado para las 20:00 de mañana domingo. Tras el sorteo, se definió que Lasso iniciará la exposición en cada sección del debate.



Bernal, en su comunicado, aseguró que apenas conoció las reglas propuso al Comité Nacional de Debates que se efectúen cambios en el reglamento. “El Comité (de Debates) ha sido muy amable para hacerme saber que de ellos no depende la modificación del formato y que mi requerimiento para las contra preguntas a los candidatos no podrá ser acogido”.

No seré la moderadora del Debate Presidencial 2021 en Ecuador. Aquí mi comunicado oficial pic.twitter.com/BWQjQMomYh — Andrea Bernal (@andrebernal26) March 20, 2021



Luego de conocer la posición de Bernal el CNE, a través de Twitter, informó a las 16:00 de este 20 de marzo, que la periodista Claudia Arteaga Serrano será la moderadora del debate presidencial obligatorio de este domingo.

El Comité definió cinco ejes temáticos para el encuentro: economía y empleo; salud, vacunación, seguridad social, desnutrición infantil; democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia; educación, desarrollo humano y tecnología; relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible.



La estructura del debate contempla un mensaje de apertura, cinco bloques con cada eje temático, una ronda de preguntas formuladas entre los candidatos, un espacio de preguntas finales, y el cierre.



Los integrantes del Comité Nacional de Debates son Andrés Checa, Valeria Coronel, Caterina Costa, María Paz Jervis y Paúl Palacios. El CNE los designó para que definieran la metodología, ejes temáticos y las preguntas del debate.