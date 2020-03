Andramuño dijo que no hubo recursos para atender covid-19; Ministro de Finanzas lo niega

LEA TAMBIÉN

En su carta de renuncia, dirigida al presidente Lenín Moreno, la exministra de Salud, Catalina Andramuño, señaló que pese a que la Cartera se preparó desde diciembre del 2019 para la crisis que vive el país actualmente, “enfrentar una emergencia sanitaria sin recursos es complicado”.

Andramuño afirma en el documento, con fecha del sábado 21 de marzo del 2020, que no se recibió ninguna asignación presupuestaria para el manejo de la emergencia por el covid-19, por lo que presentó su renuncia irrevocable al cargo.



Además dijo que durante la crisis, “los postulados técnicos y médicos para enfrentarla no encontraron eco en muchas instancias del Gobierno”. En la renuncia asegura que le “resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de salud pública y de la realidad frente a esta situación”.



Tras oficializarse la salida de Catalina Andramuño de la Cartera de Salud, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, respondió a los motivos de la renuncia, expresados en el documento dirigido a Moreno. El titular de Finanzas dijo en su cuenta de Twitter que es falso que haya existido falta de asignación presupuestaria.



Martínez compartió un video con declaraciones de Andramuño que, según sostiene en su tuit, corresponden al viernes 20 de marzo del 2020. En él se ve a la exministra asegurando que ha sido asignado presupuesto para las diferentes coordinaciones zonales de salud, para adquirir equipo de protección para el personal médico.



“Se les ha dado todos los recursos, tienen presupuesto las diferentes coordinaciones zonales, ellos tenían que haber estado abastecidos (de insumos para el personal médico) (...). Tenemos el presupuesto, fue asignado oportunamente, se hizo la estimación de necesidades y según lo que reportan tienen abastecimiento por tres meses”, dice Andramuño en el video, que tiene una duración de un minuto y 21 segundos.



En las mismas imágenes, un periodista le pide a la exministra Andramuño precise cuál fue el monto transferido para la compra de protección para el personal médico. A eso, Andramuño responde que no cuenta con la cifra exacta pero que tuvieron la transferencia de recursos desde el mes de enero y que fue transferida inmediatamente a las coordinaciones zonales.



El 13 de marzo, por medio de la misma red social, el ministro Martínez informó que se consiguieron USD 80 millones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el equipamiento de hospitales, unidades de cuidados intensivos y mejoramiento de infraestructura de salud, en el marco de la emergencia que vive Ecuador por el covid-19. Además en Twitter anunció que informará en las próximas horas sobre los recursos que tiene el país para encarar al covid-19.



Tras el cruce de versiones, el asambleísta de Suma, Guillermo Celi, dijo en su cuenta de Twitter que Andramuño y Martínez “deberán decir la verdad a los ecuatorianos”. En su publicación compartió un documento dirigido al presidente del Legislativo, César Litardo, en el que pide que se convoque a la exministra y al titular de Finanzas a una sesión virtual de la Asamblea, el martes 24 de marzo.