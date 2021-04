Cuatro visiones sobre Lasso y su triunfo

Luego de que Guillermo Lasso ganara la segunda vuelta electoral, cuatro analistas dicen que el desafío del nuevo gobierno es llegar a acuerdos políticos, a consensos para dirigir el país, a dejar el discurso que polarice las posiciones y a respetar las libertades. Hablan de un mayor acercamiento al FMI y a posibles medidas económicas que se adopten.

Simón Pachano-Analista político: "Lasso necesitará un gran acuerdo para gobernar"

Simón Pachano en entrevista con EL COMERCIO. Foto: Julio Estrella / Archivo El Comercio

Creo que va a haber un cambio radical del modelo económico. Va a darse más importancia al sector privado, como motor de la economía, y no al sector público como ha sido en estos últimos 14 años.



Se supone que eso será una forma de activar la economía. Esta tiene que abrirse al mundo y no cerrarse por una idea de proteccionismo. Yo creo que el gobierno de Guillermo Lasso obviamente no va a poder hacer ese cambio en su totalidad. Eso demanda mucho tiempo, pero puede sentar las bases para un modelo de esa naturaleza. Lo que hay que esperar es que no se vaya por el lado de la ortodoxia económica y que tenga, junto con un modelo económico, un buen modelo social, es decir, un modelo de atender a los sectores sociales.



Sobre la dolarización, yo creo que hay una tranquilidad en ese sentido. El Ecuador tiene que hacer un modelo económico en el que la dolarización sea uno de los pilares, que no sea un impedimento, como lo planteaba tanto Rafael Correa como Andrés Arauz.



Pero para que todo eso se cumpla es necesario establecer acuerdos de largo plazo con otras fuerzas políticas y eso es muy difícil. Ahí está uno de los problemas más graves, porque si hablamos de un cambio del modelo económico estamos hablando de la necesidad de un gran acuerdo nacional y eso se logra a través de un buen manejo político. Sin ese acuerdo sería un gobierno sin identidad e insulso y el Ecuador, dentro de cuatro años, estaría volviendo a lo mismo que hemos tenido hasta el momento.



Arturo Moscoso-Analista político: "Hay que dejar de lado el discurso polarizador"

Arturo Moscoso es abogado, politólogo y profesor universitario. Foto: Jenny Navarro / Archivo El Comercio

La situación económica se perfila bien, porque mucha de la inversión nacional y extranjera va a poder hacerlo con mayor tranquilidad. Siempre hubo preocupación por una posible desdolarización que representaba la candidatura de Arauz, pese a que hubo desmentidos al respecto. Para reforzar el sistema económico necesitará políticas públicas, leyes, pero también acuerdos con la Asamblea Nacional. De todas maneras se respira mayor tranquilidad.



Guillermo Lasso ha dicho que va a respetar las libertades de todos y que no va a perseguir y humillar a quien piense distinto, como era característica del correísmo y que se respetarán los derechos de las minorías, las mujeres, las niñas embarazadas, etc. Esto deja una perspectiva optimista con relación al respeto de los derechos. Como demócrata sabrá dejar de lado sus creencias personales para gobernar para todos los ecuatorianos y no solo para un sector.



Creer que habrá gobernabilidad es complicado, porque tenemos una Asamblea muy fragmentada. Guillermo Lasso tiene que estar abierto a negociar con todos, incluido el correísmo. Hay acuerdos mínimos a los que se puede llegar con todos los involucrados. Además, es un deber cívico e histórico de los legisladores y del Presidente que se posesionan en este período porque Ecuador se encuentra en terrible crisis, no solo económica y sanitaria, sino también moral.



Es el momento de dejar de lado el maniqueísmo y el discurso polarizador y empezar a trabajar por el país. Ojalá la Asamblea Nacional esté a la altura de este reto.



Grace Jiménez-Consultora Política: "Tendremos que ver si cumple con las libertades"

Grace Jiménez es Consultora Política y Estratega de Políticas Públicas con enfoque de género. Foto: Redes Sociales

Lasso propuso un plan de vacunación eficiente para todos los ecuatorianos. Esa podría ser la primera salida que necesita el Ecuador para recuperar la economía, la institucionalidad, pero sobre todo que los ecuatorianos puedan trabajar en paz y recuperar los empleos que perdieron.



El ganador toma un gobierno con una convergencia de crisis, que ha sido producto de la pandemia, pero también de las desigualdades que hemos tenido.



No sabemos todavía cómo se conformará su equipo de trabajo. Él habla de una ayuda económica a las mujeres. Sin embargo, en un país que lamentablemente no tiene dinero y en el que se dieron recortes importantes en el gobierno actual, veamos cómo va a solucionar estas necesidades latentes.



Ya habló de que no les dará a las niñas, obligadas a parir, un derecho a decidir. Sin embargo, dijo que les protegerá para que estudien. Ha hecho muchos acuerdos durante la campaña y tendremos que ver si cumple con las libertades que les ofreció a las mujeres, al grupo Lgbti.

El primer paso es la transición. Esperemos que sea correcta, transparente y responsable. Luego de eso veremos cómo viene la gobernabilidad con una asamblea totalmente fragmentada. Veremos cuál es el papel del correísmo del bloque de Unes. Veremos cuál es el papel de Pachakutik y la Izquierda Democrática. Veremos cómo van a ser sus acuerdos políticos para llegar a la presidencia en la Asamblea, pero sobre todo para generar acuerdos del Legislativo con el Ejecutivo.



Santiago Basabe- Politólogo de la Flacso: "Acuerdos políticos, vitales para gobernar"

Santiago Basabe en una entrevista con EL COMERCIO. Foto: Eduardo Terán / Archivo El Comercio

En el tema económico, el gobierno de Guillermo Lasso afianzará y acrecentará los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y eso implicará una serie de obligaciones fiscales y económicas.



Por varias vías tratará de reducir la enorme deuda que tiene el país. Seguramente, la austeridad será un eje fundamental, es decir, el intento de reducir el tamaño del Estado, además de tomar medidas económicas drásticas. Todo aquello le afectará a la popularidad en un cortísimo plazo.



Con relación a las libertades se mantendrá en la misma línea del gobierno de Lenín Moreno, en el cual hubo un mayor respeto a las libertades de prensa, a la disidencia y a la opinión en contrario. No creo que sea un gobierno que genere diferencias, por ejemplo, en cuanto a los derechos de la población Glbti. Él y su corriente política son conservadoras y tradicionalistas, pero en el aspecto más amplio de la comunicación mantendrá una política de libertades y que la libre expresión continúe fluyendo.

En materia de gobernabilidad creo que será muy difícil sostenerla. Por eso, antes de llegar a Carondelet, Lasso deberá conseguir acuerdos políticos mínimos tanto en la Asamblea Nacional como con otros actores sociales, políticos y aquellos que están en la calle, en la cotidianidad. Esto es importante, porque es un gobierno que va a recibir un ataque y presión desde el partido Centro Democrático, que es muy fuerte en la Asamblea Nacional y a eso se suma que el correísmo tiene capacidad de movilización en las calles.