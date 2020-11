Tres ríos, analizados por contaminación en Santo Domingo de los Tsáchilas

Una nueva inspección en los ríos contaminados de las comunas tsáchilas se realizó en Santo Domingo. Técnicos del Ministerio de Ambiente, integrantes de la etnia, funcionarios de la Gobernación y expertos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) participaron en un recorrido por tres afluentes de esta provincia del occidente del Ecuador.

Este jueves 26 de noviembre del 2020, las autoridades evaluaron lo constatado en los ríos Poste, Peripa y Chigüilpe.



Precisamente en esos afluentes se tomaron muestras de sus aguas y serán los que entrarán a una fase de evaluación.



Una de las primeras medidas es hacer estudios sobre el estado del agua en el menor tiempo para iniciar actividades de remediación.



Según la Cartera de Ambiente, en tres semanas se tendrán los resultados de los análisis de la caracterización de las aguas.



En la inspección, los tsáchilas procuraron que se conociera el estado de las zonas más afectadas y donde existen altas concentraciones de una sustancia de color negro.



Mientras se removían las aguas, un intenso olor desagradable se esparció en el ambiente.



La gobernadora Tsáchila, Diana Aguavil, señaló que es el resultado de la permanencia de años de una especie de mancha, que en ocasiones parece una masa. “Usted mete la mano ahí y tenga la seguridad de que en pocas horas le aparecen manchas rojas en la piel y un ardor que no soportará”, contó.



Los nativos no saben concretamente qué productos afectan a los ríos.



Mateo Calazacón, dirigente de la comuna Chigüilpe, dice que se habla de químicos y metales, pero no tienen un documento que lo certifique, porque por años han solicitado los estudios anteriores que se hicieron y no han logrado acceder a ellos.



Nicanor Calazacón, otro dirigente, indicó que por eso motivo los pedidos judiciales que han planteado no se concretan.



Hay más de 12 casos de contaminación de ríos que se han denunciado en la Fiscalía, pero en ninguno se han establecido responsabilidades.



El ministro de Ambiente, Paulo Proaño, que también participó en las inspecciones, aseguró que una remediación no se hace pronto, pues se necesita de un trabajo a largo plazo para evaluar si el estado de los ríos mejora.



Por eso pidió que se conformen mesas de trabajo para monitorear los avances que se tengan de ahora en adelante. Se esperarán los resultados de los análisis para comenzar este trabajo, que además, implica una campaña para que la población genere conciencia ambiental.



Esta es la segunda visita que realiza a Santo Domingo el Secretario de Estado. La semana pasada también visitó el proyecto de alcantarillado de la zona B que construye el Municipio.



A esta entidad se solicitó un informe sobre lo que ha realizado para remediar los ríos Pove y Code, que debían ser intervenidos como parte de esa obra.