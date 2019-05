Entidades bancarias analizan pupilas de personas para conceder créditos

LEA TAMBIÉN

Las pupilas se dilatan si una persona miente y son una parte del cuerpo que no puede ser manipulada. La zona del ojo humano es sometida a análisis en algunas entidades bancarias para identificar qué clientes son aptos para concederles un crédito.

Según Iván Pérez, gerente de créditos de una entidad financiera en Perú, las entidades cometen dos errores al momento de analizar a los clientes que serán sujetos de crédito; el primero es negarle el préstamo a alguien que debió ser admitido y el segundo es otorgárselo a quien que puede ser sujeto de crédito.



En una publicación del portal Gestión de Perú, el ejecutivo Pérez dijo que para evitar ese riesgo, ciertas entidades financieras en el mundo utilizan el análisis de las pupilas para así determinar qué cliente tiene la intención de pagar su deuda y quién no.



Durante el análisis, explica Pérez, se utilizan pequeñas cámaras que estudian cambios que en las pupilas cuando una persona miente, de esta manera se pueden conocer si los clientes serán o no puntuales con sus cuotas.



Iván Pérez sostiene en el uso de este tipo de herramientas tecnológicas en las entidades financieras, como la que él preside, ha reducido el riesgo de otorgar créditos a personas que no deberían ser aprobadas. A estos avances se suman los análisis tradicionales de la capacidad de endeudamiento de los clientes, a través de la revisión del historial crediticio de los mismos.



Sobre la aplicación de estos avances, el ejecutivo peruano considera que los bancos “tienen que dejar ser entidades que usan la mora como su único instrumento de gestión, y pasar a tener modelos predictivos y, sobre todo, segmentar sus portafolios de clientes”.