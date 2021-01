Evalúan por posible variante de coronavirus a paciente en Ecuador

Un joven, de 28 años, está bajo vigilancia en una casa de salud de Los Ríos, costa de Ecuador. La sospecha es que tenga la variante de coronavirus, identificada en Reino Unido. Lo confirmó personal sanitario del establecimiento médico, la noche de este miércoles 6 de enero del 2021.

El joven habría estado en contacto con un hombre, de 50 años, que arribó desde el país europeo, según un medio local.



Sobre el tema, el exgobernador de los Ríos, Camilo Salinas, indicó que la alerta se activó desde la mañana, pero el caso aún no ha sido confirmado. El paciente habría llegado de España y es atendido por un cuadro respiratorio. Sus familiares también están en observación.



“Están internados y están estables. Pero esta no es una nueva cepa de SARS-CoV-2, es una mutación que tiene mayor virulencia y es lo que causa un poco de temor porque se podría propagar de forma más rápida”, anotó Salinas, médico de profesión.



Los análisis iniciales indican que la variante puede propagarse más fácilmente entre las personas. Sin embargo, aún se analiza si está asociada a algún cambio en los síntomas o su gravedad, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Hasta el lunes 4 de enero del 2021, el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, detalló que “no hay evidencia” de la circulación de la nueva variante de coronavirus en el país.



Para comprobarlo es necesario secuenciar el genoma del SARS-CoV-2, es decir, estudiar la huella del microorganismo. Se lo hace por medio del análisis de la muestra nasofaríngea (hisopado).



Ese día, Zevallos detalló que se ha revisado la secuenciación de 107 genomas del virus que se hicieron en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). También se envió más de 200 muestras al Hospital Charité, de Berlín (Alemania), en el periodo comprendido entre julio y octubre del 2020. Y se verificaron los estudios realizados en la Universidad Espíritu Santo (UEES) y el Instituto Nacional para la Salud Pública (Inspi). En ninguno se encontró la variante.



Mañana, el presidente Lenín Moreno acudirá a la USFQ, para un recorrido en sus laboratorios. A todos los asistentes se les someterá a prueba de anticuerpos. Se conoce que el Gobierno firmará un convenio para apoyar a este centro en la secuenciación de más muestras para seguir estudiando las variedades de SARS-CoV-2 que circulan en el país.



Paúl Cárdenas, investigador de la USFQ, confirmó a EL COMERCIO, que aún no se ha secuenciado muestras del paciente de Babahoyo. “Lo haremos en esta semana”.