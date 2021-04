Análisis de Ley de la Dolarización sigue: las dos juntas y la constitucionalidad del proyecto, lo más observado

La sesión del Pleno de la Asamblea Nacional No. 701 continuó este 14 de abril del 2021 con el tratamiento de la Ley de Defensa de la Dolarización. Tras la intervención de tres expertos y 13 legisladores, el presidente de la Asamblea, César Litardo, suspendió la segunda jornada del debate.

En la sesión de hoy, se recibió a Pablo Dávalos, Carlos de los Torre y Roberto Rosero en comisión especial para que dieran sus puntos de vista sobre el proyecto de ley que llegó al Legislativo como proyecto económico urgente.



Pablo Dávalos, analista económico, señaló que el encaje bancario está regulado en el Código Orgánico Monetario y Financiero y argumentó que "no representa los depósitos del público" y dijo que "el encaje bancario sirve para compensar pagos de cheques y giros interbancarios". Y consideró que la dolarización no depende de las reservas internacionales, y sugirió considerar la situación de las instituciones del sector financiero popular y solidario.



Al concluir, Dávalos pidió al Parlamento archivar el proyecto económico urgente porque genera inseguridad jurídica y riesgo a la dolarización.



Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, señaló que no existe el concepto de descalce, ni descapitalización del Banco Central porque no tiene pérdidas financieras. Sobre los cuatro sistemas de balance dijo que abre la puerta para la fuga de divisas.



Roberto Rosero, docente investigador de la Universidad Central del Ecuador, indicó que no era conveniente el envió del proyecto con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional, sobre todo porque no lo va a ejecutar el actual Gobierno Nacional.



Además, señaló que ninguno de los articulados establece aspectos para la fuga de capitales, ni el riesgo sistémico del país. El académico dijo que los grupos económicos, sobre todo la banca privada, tendrán acceso hacia los activos del país, por la conformación de las dos Juntas: Monetaria y Financiera.



Los tres expertos coincidieron que el proyecto económico urgente genera inseguridad jurídica y riesgo a la dolarización.



Tras su intervención, 13 legisladores de diferentes bancadas dieron sus puntos a favor y en contra del proyecto de ley.



El asambleísta Henry Kronfle fue el primero en participar en el debate. Él subrayó la necesidad de contar con una ley que defienda la dolarización y habló de la importancia de los cuatro balances del Banco Central.



"Dentro de la comisión hemos escuchado diferentes ponencias y versiones acerca de la conveniencia o no de esta ley. En lo personal estoy convencido de que esta ley es necesaria para el país, hay que hacer pequeños cambios en el texto original que envió el Ejecutivo para mejorarlo, ese es el trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional".



Le siguió el asambleísta Patricio Donoso, de CREO, consideró necesaria la aprobación de esta Ley para evitar que se tomen el dinero del Banco Central y dijo que el debate la mejorará. "No estamos de acuerdo con aquellos que dicen que no es necesaria la defensa de la dolarización, al contrario, este proyecto es oportuno. Debemos establecer la imposibilidad a futuro de qué próximos gobiernos se tomen el dinero del Banco Central".



El asambleísta Hermuy Calle, de la Revolución Ciudadana, presentó varios puntos de desacuerdo con el proyecto de ley y dijo que una de las formas de fortalecer la dolarización es el crecimiento de la demanda que genera producción e inversión. Reitera que el dólar y la dolarización se respaldan en la producción.



La Legisladora Ana Belén Marín, de Alianza País (AP), señaló que el proyecto va en contra de la Constitución y de una verdadera defensa de la dolarización. Dijo que la dirección de la política económica, monetaria, productiva y social es competencia del presidente de la República.



Esteban Melo, también de AP, está en contra de esta Ley. El legislador señaló que no se puede permitir una política económica independiente del Ejecutivo, a través de las Juntas Monetaria y Financiera.



"Las reformas que el Ejecutivo intenta revivir, por tercera vez, violan la Constitución concretamente en los artículos 303, 161 y 154. Ahora trata de camuflar el asalto al Banco Central desde el sector privado. Pretenden instrumentalizar una política económica y financiera independiente del Ejecutivo a través de las juntas", dijo.



En su intervención, Gabriela Larreátegui, de SUMA, dijo que respalda la dolarización por la estabilidad que ha dado a los ecuatorianos. "Hoy nueve de cada 10 ecuatorianos respaldan la dolarización. El dólar nos ha dado confianza estabilidad y nos permite, tanto a las empresas como a las familias, planificar a largo plazo, endeudarnos, invertir. Nos ha blindado en épocas de crisis evitando que el gobierno pueda devaluar constantemente la moneda".



La asambleísta Lira Villalva, de AP, señaló que a todos interesa preservar la dolarización y que la economía mejore, pero que todavía persiste la inconstitucionalidad del proyecto. Además, dijo la dolarización se protege con dólares y sostuvo que la dirección de la política económica y financiera le compete al presidente de la República.



El asambleísta Luis Pachala, de Creo, se refirió que para proteger la dolarización se necesita un marco legal que regule la política monetaria con reglas claras y la independencia técnica de quienes toman las decisiones en beneficio del interés general.



También intervino la legisladora Pinuccia Colamarco, de AP, ella dijo estar a favor de la dolarización y defender la economía del país, pero lo que se debate es si esta Ley es el camino correcto para lograrlo.



Además, señaló que el proyecto de Ley tiene temas que deben ser revisados como la constitucionalidad, autonomía e independencia del Banco Central y la creación de las dos juntas.



El legislador Fernando Callejas, de CREO, habló de la necesidad de garantizar la reserva monetaria internacional para sostener la dolarización. "Cómo vamos a pagar nuestras obligaciones si no tenemos plata en el Banco Central", señaló.

El legislador Carlos Ortega, de AP, señaló que la propuesta de la creación de las Juntas Monetaria y Financiera sería inconstitucional.



"Respecto a la constitucionalidad o no de este proyecto de ley debo señalar que en la forma en que se presenta el texto y el diseño institucional de las dos juntas, a mi criterio contradicen en lo dispuesto en el Artículo 303 de la Constitución de la República, que otorga la formulación de la política monetaria crediticia, cambiaria y financiera a la función Ejecutiva".



El último en intervenir fue César Rohon, del PSC, que dijo que en la reserva monetaria están recursos de los ciudadanos que tienen sus depósitos en la banca, de la Seguridad Social y de los GAD, por lo que se debe garantizar que ningún gobierno vuelva a tomar los dineros de la reserva internacional.



Tras su intervención, el presidente Litardo suspendió la sesión No. 701 y convocó para este jueves a las 11:00 la continuación de este debate.