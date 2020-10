La apertura o no de los cementerios de Quito para el 2 de noviembre se analizará en reunión del COE cantonal

LEA TAMBIÉN

Las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del Distrito Metropolitano de Quito se reunirán el próximo viernes 16 de octubre para tratar sobre la autorización o no de visitas a los cementerios capitalinos, costumbre que tiene lugar cada 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

Así lo informaron este miércoles 14 de octubre de 2020, fuentes de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano.



De todas formas, miembros de la Iglesia Católica informaron que los cementerios y las criptas regentadas por ella no estarán abiertos en esa tradicional fecha, a menos que las autoridades cantonales emitan una nueva medida.



La disposición de no abrir esos lugares ya les llegó a los párrocos de la Arquidiócesis de Quito. En toda esta jurisdicción suman 200 parroquias eclesiásticas.



Solo si hay una disposición expresa del COE metropolitano se abrirían esos espacios; y, siempre y cuando se dispongan de las medidas de bioseguridad del caso, incluyendo ingreso por turnos, indicaron representantes de la Iglesia.



En el Distrito Metropolitano de Quito hay uno 70 cementerios catalogados.



Este miércoles, fuentes de la Alcaldía de la capital indicaron que las definiciones se tomarán una vez que la Secretaría de Salud determine la viabilidad o no de la reapertura, a través de un informe técnico, que analizará las posibilidades del uso del espacio, aforo y medidas de seguridad.