Anahí y sus padres se reencontraron en la Dinased de Quito

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que las dos detenidas en Orellana por el secuestro de la niña de dos años en un 'cyber' del sur de Quito, eran hermanas. Una de ellas sería menor de edad, mientras que la segunda sospechosa tiene 19 años.

Una agente de la Policía Nacional realizó la entrega de la niña a sus padres, en las instalaciones de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). Sus progenitores la recibieron con besos y abrazos, entre llantos de felicidad.

"Gracias por todo lo que han hecho por mi hija", dijo en cortas declaraciones su madre, Paola Alanuca. "Sé lo que hicieron. Veo el trabajo que hicieron; aquí están las pruebas. Quiero agradecer a todo el Ecuador porque todos se unieron", dijo por otra parte el padre, Xavier Miranda.



Familiares y amigos de los padres de Anahí se reúnen con la pequeña en los exteriores de la Dinapen. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El padre agradeció también el trabajo conjunto de las distintas instituciones policiales que trabajaron en el hallazgo de la pequeña. "Ahora les comprendo cuando me decían que guarde absoluta confidencialidad, que esté tranquilo. Ha sido cierto. Han estado trabajando y ahora se ven los frutos", dijo en entrevista a EL COMERCIO.



"Es cierto que en un momento dijimos que (los policías) no nos daban información pero era por la seguridad de mi niña, por su vida", declaró la madre.



La Ministra Romo dijo durante la rueda de prensa previa a la entrega de la menor que "la niña está bien, está sana y no ha tenido ningún tipo de agresión". Advirtió a la prensa que no generen una situación en la que se le pudiera causar estrés innecesario. Sin embargo, precisó que "estamos con todos los exámenes (de salud) hechos y la niña se encuentra en perfectas condiciones".



Las dos jóvenes, según la titular del Ministerio de Gobierno, "frecuentaban" el 'cyber' donde laboraban los padres Anahí. "A partir de frecuentarlo, tenían cierta familiaridad con la niña, lo que aparentemente permitió que se la lleven sin que la niña muestre ninguna alarma por este tema".

La ministra de Gobierno, María Paula Romo (segunda a la izquierda), dijo durante la rueda de prensa previa a la entrega de la menor que "la niña está bien, está sana y no ha tenido ningún tipo de agresión". Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO



Así, "salen con la niña (del local). Desde las primeras horas, la Policía tuvo ya imágenes de estas dos jóvenes salían del 'cyber'. También tenemos imágenes de que ocultaron a la niña antes de subirse en un taxi. Es decir, tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo".



Después, asegura la Ministra, "le hicieron un corte de pelo, le cambiaron la ropa aparentemente para que no pueda ser identificada y luego de eso, varios días después (estuvo algunos días aquí en Quito), la llevan a Orellana. Estaban en una comunidad que se llama Jaguar 2. Es ahí donde la Policía confirma definitivamente la identidad de la niña y hace un operativo para recuperarla".



Romo también aseguró que la hermana mayor de las sospechosas se encuentra detenida y enfrenta cargos por secuestro simple. La diferencia entre este tipo de delito y el secuestro extorsivo es que, en este caso, "no se llegó a pedir un rescate o una recompensa. En esos términos, esperamos que sea procesada".



La menor de edad, por otra parte, se encuentra aislada. "Pero también privada de su libertad, como corresponde", aseguró la Ministra, "pues han cometido una infracción que es gravísima".