Padre de Anahí asegura que presentarán denuncia particular contra dos detenidas por el secuestro de la niña

La noticia se confirmó entrada la noche. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, escribió en su cuenta de Twitter que Anahí fue encontrada por los agentes de la Policía.

La menor desapareció hace nueve días. Los vecinos dijeron que una mujer se la llevó en un taxi y desde entonces no se sabía nada al respecto.



Romo dijo que la menor fue recuperada en la ciudad de Coca, en la provincia de Orellana. De acuerdo con las investigaciones, dos mujeres fueron detenidas en la operación.



La niña apareció en una fotografía junto con ocho policías. Dos de ellos se encontraban con uniforme camuflaje y armados con fusiles. El resto lucía chompas verdes.

Anahí ha sido recuperada por la #UNASE en El Coca.

Dos mujeres detenidas. Más detalles en las próximas horas.



El padre de Anahí, Xavier Miranda, se enteró de lo ocurrido por redes sociales. En la noche esperaba la llamada de la Policía. “Si me dicen que viaje al Coca me voy para encontrarme con mi pequeña hija”. “La Policía me decía constantemente que trabajaban para encontrarla y puse fe en ellos”.



Miranda dijo estar agradecido de que termine la tormenta que vivió en estos días.



Aseguró que presentarán una denuncia particular en la Fiscalía en contra de las dos detenidas. La idea es que un caso como el de su hija no se repita. “Tengo más hijos y familia, temo por ellos”.



En la mañana, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos en el Ecuador (Asfadec) pidió al Gobierno, a la Fiscalía y a la Policía que encontraran a la pequeña.



En la Plaza Grande, en el Centro Histórico de la capital, se realizó ayer un plantón desde las 11:00 hasta las 13:00.



Este evento, denominado 'Todos somos Anahí', también tuvo como objetivo solidarizarse con los padres de la menor y pedir que las investigaciones se aceleraran.



Desde el pasado 6 de agosto se dedicaron a buscarla. A diario, los padres hablaron con fiscales, policías y vecinos, y pegaban afiches con la foto de la niña en toda la ciudad.



De hecho, no pudieron estar en el plantón, pues tuvieron que acudir a una diligencia en el Fiscalía, donde se les realizó un examen psicológico.



Los asistentes llevaron pancartas con las fotos de sus familiares, gritaron consignas como “Verdad y Justicia”, “Únete pueblo, únete a luchar”, también gritaron la frase “Todos somos Anahí”. Además, tomaron un micrófono y relataron la forma en que desaparecieron sus parientes.



“No nos cansaremos hasta que vuelvan a casa nuestros familiares”, dijo Lidia Rueda, secretaria de Asfadec,



Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, también acudió al evento y dijo que “tras años de lucha aún no nos devuelven a nuestros seres queridos. Por eso estamos aquí, para apoyar a Anahí”.



Un día después de la desaparición, la Fiscalía abrió una indagación por secuestro y desa­parición. Luego se activó la Alerta Emilia, un sistema que difunde la imagen de la niña por redes sociales, correos electrónicos y celulares.



Este mecanismo se lanzó en el 2017. Este es un protocolo de búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes en Ecuador. Difunde la imagen e información de menores desaparecidos a través de celulares, medios de comunicación, correos electrónicos y redes sociales, como Facebook.



La idea de ese sistema es que la información difundida llegue al mayor número de personas para encontrarla en el menor tiempo posible.



En este caso trabajaron conjuntamente la Dirección de Desa­pariciones y Muertes Violentas (Dinased), la Unidad Antisecuestro (Unase) y la Policía Especializada en Niños (Dinapen).



Lidia Rueda dijo que la recuperación de la niña es una noticia que alegra y motiva a seguir en la lucha para que sus familiares también aparezcan. “El plantón que realizamos en la Plaza Grande y la difusión de la fotografía de la niña motivaron a las autoridades y la Policía”.



La cronología de los hechos



6 de agosto

Anahí desapareció mientras se encontraba en un local de Internet, en el sur de Quito. Los vecinos dijeron que una mujer le tapó la boca y se la llevó en un taxi.



7 de agosto

​

Se intensifica la bús­queda de la pequeña y se unen tres grupos policiales para rastrearla a escala nacional. Los padres también pegan afiches en Quito.



13 de agosto

​

Los padres de la niña recorren medios de comunicación y piden a los ciudadanos que ayuden en la búsqueda de su hija. Las autoridades dicen que trabajan en el caso.



14 de agosto

​

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, anuncia a través de la cuenta oficial de Twitter que Anahí fue encontrada en el Coca, en la provincia amazónica de Orellana.