Ana Galarza regresó a la Asamblea para pedir que se modifiquen pensiones vitalicias

Ana Galarza, exasambleísta de Creo, acudió este miércoles 27 de noviembre del 2019 a la Comisión de Derechos de los Trabajadores para pedir que se modifique la entrega de pensiones vitalicias para exmandatarios.

Galarza, quien fue destituida del Parlamento el 7 de febrero pasado, tras un proceso disciplinario, presentó informalmente su propuesta por falta de quórum en la mesa parlamentaria.



De los asambleístas del correísmo, que forman parte de la comisión, la única que estuvo fue Marcela Holguín, pero se retiró antes de que inicie la intervención de la exasambleísta en vista de que en la sala solo estaban cuatro de sus 12 integrantes.



Galarza se tomó menos de 15 minutos para plantear que la Asamblea modifique la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). No hubo preguntas y se retiró entre abrazos con sus excolegas.



Lo que propuso es que se excluya del pago de pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes de la República a quienes no terminen su periodo, que su mandato sea revocado, o que tengan sentencia condenatoria o sean reelegidos.



De ese modo, Galarza espera que no se reediten casos como el del exvicepresidente Jorge Glas que sigue percibiendo una pensión a pesar de haber sido condenado por corrupción.



La Losep establece una pensión vitalicia equivalente al 75% de la remuneración vigente para los presidentes y vicepresidentes, luego de que terminan su período.