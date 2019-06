¿Ana Galarza gobernadora de Tungurahua? Lasso reaccionó

LEA TAMBIÉN

Las autoridades no han confirmado ni descartado la versión de que la exasambleísta de Creo Ana Galarza será la nueva gobernadora de Tungurahua. Por lo pronto, el actual gobernador en funciones sigue en el cargo.

José Romero, gobernador de Tungurahua, manifestó en rueda de prensa este lunes 17 junio del 2019 que que no ha recibido ninguna notificación formal del presidente de la República, Lenín Moreno, ni de la ministra del Interior, María Paula Romo, por lo que se mantiene en el puesto; no obstante, afirmó que si llega el documento respectivo, acatará la disposición.



“Soy un hombre respetuoso a las decisiones del Primer Mandatario y un militante de su proyecto político. Mejor les invito a trabajar en beneficio de los jóvenes, niños, adultos mayores y por la seguridad”, dijo Romero.



La posible asunción de Ana Galarza, política, psicóloga y exreina de Ambato, generó debate este lunes en las redes sociales. El 7 de febrero último fue destituida de la Asamblea Nacional.



Sobre las aseveraciones en el sentido de que no podría ser funcionaria pública por dos años, tras su salida de la Asamblea Nacional, Galarza sostuvo en redes sociales que “eso aplica a servidores públicos destituidos por sumario administrativo. No es mi caso...”. Así lo establece el artículo 49 Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).



El director del Movimiento Creo en Tungurahua, Fernando Gavilánez, señaló que espera que se confirme la noticia y sostuvo que, si se oficializa un nombramiento en la Gobernación, se trata de una gestión personal entre el Gobierno y la exasambleísta Galarza, puesto que el movimiento tiene una línea definida de oposición. “Nuestro movimiento está al margen de la nominación que se pueda dar en los próximos días”.



Por la tarde, Guillermo Lasso, máximo representante del movimiento Creo, dijo en un comunicado que “en relación con rumores en el sentido de que la exasambleísta Ana Galarza asumirá alguna función en el gobierno del presidente Moreno, es pertinente aclarar que, de eso suceder, compromete exclusivamente a la decisión personal de la señora Galarza, quien no es afiliada a Creo y quién posterior a su destitución de la Asamblea Nacional se distanció de nuestra organización”.



Lasso aseguró que “el acuerdo legislativo entre CREO, BIN, BADI y AP se refiere exclusivamente al impulso y aprobación de leyes para reformas estructurales que beneficien la expansión económica, la creación de empleo de calidad y la estabilidad política”. Y añadió: “Ese acuerdo excluye participar en la administración pública”.