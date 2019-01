Legisladora correísta pide destitución de Ana Galarza con informe de minoría

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La legisladora correísta Amapola Naranjo, una de las tres integrantes de la Comisión Multipartidista, presentó este viernes 25 de enero del 2019, un informe en el que recomienda “la pérdida de la calidad de asambleísta” de Ana Galarza, de las filas de Creo.

El documento que Naranjo entregó en el área de gestión documental difiere con el que fue aprobado ayer por el presidente de la Comisión, Raúl Tello, del movimiento Unidos Por Pastaza, y Lourdes Cuesta (Creo), los otros dos integrantes de esta instancia legislativa.



“Los hechos aportados al proceso configuran claramente la prohibición establecida en el artículo 163 numeral 3 de la vigente Ley Orgánica de la Función Legislativa; esto es gestión de cargo público”, indica el texto elaborado por la legisladora correísta.



Argumenta que “ha sido evidente” que Ana Galarza contrató a Lenín Rodríguez, “como asistente administrativo de su despacho con el ofrecimiento (que) después de un tiempo iba a ser ascendido, (y que) al no hacerlo, le ofrece gestionar su despacho en otro despacho”.



Se refiere al excolaborador de la asambleísta de Creo, que el pasado 8 de enero la denunció en la Fiscalía por supuesta concusión, enriquecimiento ilícito y uso doloso de documento falso, y de cuyo testimonio se valió el legislador correísta Ronny Aleaga para pedir que se la destituya.



El informe presentado por Naranjo señala que ese “ofrecimiento se concretó al momento que Rodríguez pasó a trabajar en el despacho de la asambleísta Cruz, legisladora de su misma bancada”.



Refiere que esa conclusión se desprende tanto del testimonio de Rodríguez, como de su comparecencia como de la declaración juramentada presentada a esta Comisión.



Para Naranjo, quien no participó ayer de la reunión de la Comisión Multipartidista, el caso es análogo al proceso que derivó en la destitución de la exlegisladora oficialista Norma Vallejo, el 13 de diciembre pasado, por haber gestionado cargo público.



No obstante, el informe aprobado por Tello y Cuesta precisa que, a diferencia del caso Galarza, “en el trámite de investigación de la exlegisladora Vallejo se justificó documentadamente a través de mensajes de texto, depósitos, transferencias y otras”.



Y puntualiza que lo que correspondería aplicar a Galarza es una sanción administrativa por uso indebido de tarjetas magnéticas para ingresar al Palacio Legislativo.



El tema deberá ser dirimido por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).