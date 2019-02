La AMT suspende compensación a bus de Quito donde se registró agresión de conductor a un pasajero

LEA TAMBIÉN

El video de un conductor de un bus de transporte público de Quito que golpea a un usuario cuando le reclama por conducir a exceso de velocidad fue difundido este martes 26 de febrero del 2019. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó en su cuenta de Twitter que el chofer de la unidad fue sancionado por no portar licencia y que se suspendió la compensación económica para la unidad.

En las imágenes se escucha que un hombre le reclama a un conductor por conducir a exceso de velocidad. “¡Baje la velocidad! Está llevando gente, señor. ¿Esta es la manera de conducir?”, le dice el usuario mientras graba el recorrido de la unidad, que aparentemente circula en el sur de Quito. Se escucha que otras personas también le piden bajar la velocidad.



Durante la grabación, el chofer se mantiene callado, no responde a los reclamos de los pasajeros y continúa su trayecto. Al notar que es grabado intenta golpear al usuario, pero no lo consigue. Luego se retira el cinturón de seguridad, detiene el bus y se lanza sobre la persona que lo está grabando y le golpea. La imagen se distorsiona y luego se observa que otras personas se acercan a defender al agredido. Minutos después, el usuario agredido se baja de la unidad.

El conductor fue sancionado por no portar licencia de conducir. Foto: Tomada del Twitter de la AMT



El video captó las placa de la unidad, sin embargo, la AMT dijo que no puede emitir ninguna sanción al conductor por las agresiones que sufrió el usuario ya que no le faculta la ley. Sin embargo, después de las denuncias ciudadanas en redes sociales se realizó un seguimiento a la unidad involucrada.



Durante la diligencia, la AMT detectó que el conductor no contaba con licencia de conducir por lo que fue sancionado. También resolvió suspender la compensación que entrega el Municipio de Quito a los buses de transporte público, tras conocer el incidente.



La Agencia dijo que realizó un informe sobre los datos recabados tras la agresión y fue entregado -junto al video que circula en redes sociales- a la Secretaría de Movilidad del Municipio para que emita una sanción al conductor.



El trámite en la Secretaría de Movilidad podría tardar hasta siete días hábiles, mientras dura la investigación. Luego de ese periodo se conocerá la sanción al conductor de la unidad involucrada.



Mientras tanto, la cooperativa de transporte Ecuatoriana Transheróica S.A., a la que pertenece el bus, en un comunicado, dijo que el hecho sucedió el sábado 23 de febrero del 2019. Además, informó que el conductor fue suspendido definitivamente y que no podrá conducir ninguna unidad por demostrar mala actitud y maltratar al usuario.