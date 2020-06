La AMT se reunirá en mesa técnica para exponer al COE provincial su propuesta de matriculación vehicular

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde las 08:00 de este jueves, 18 de junio del 2020, un grupo de personas se acercó a las instalaciones del centro de revisión del parque Bicentenario, ubicado en el norte de Quito, para averiguar si ya se reactivó el servicio de Revisión Técnica Vehicular (RTV) para los carros particulares. Un agente civil les indicó que ese trámite aún se mantiene suspendido y se espera las disposiciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Uno de los usuarios dijo que se enteró que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dejó sin efecto la resolución que suspendió la revisión técnica vehicular en Quito y necesitaba una respuesta. “Me dicen que venga el lunes. Quiero matricular y revisar mi carro. Me toca hacerlo en este mes y quiero hacer las cosas legalmente, todo se entrampa aquí”, señaló el taxista José Oña.



En un comunicado difundido este jueves por la AMT se informó que desde las 00:00 de este jueves 18 de junio está suspendida la matriculación vehicular en línea. Así se decidió la noche del miércoles en una reunión presidida por Agustín Alban, presidente del COE provincial, autoridades de la ANT, ECU 911, Secretaría de Movilidad, Subsecretaría de Transporte, Subsecretaría de Orden Público y la AMT.



La medida se tomó luego que ayer en la mañana (miércoles 17 de junio), Juan Pazos, director de la ANT, emitiera un oficio a la Secretaría de Movilidad del Municipio en el cual deja sin efecto la Propuesta técnica para la suspensión temporal de la revisión vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito.



Según la ANT, la autorización inicial fue expedida “bajo evidente error inducido por el solicitante, dado que requirió un tema específico en la propuesta y comunica otros temas no autorizados sin seguir el procedimiento correspondiente”.



El documento del ente regulador del tránsito a escala nacional señala que en ningún punto de la propuesta técnica para la suspensión temporal de la revisión técnica vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito que envió el Cabildo “se contempla que el proceso de matriculación vehicular se realizará en línea (online), lo cual no fue solicitado, socializado, ni puesto en consideración de la ANT para su implementación”. Según la ANT, si ese era el propósito, el Cabildo debía solicitar expresamente la autorización.



El ente nacional explicó que la autorización que emitió el pasado 13 de junio no exceptuaba a los vehículos particulares de la revisión técnica vehicular y considera que el anuncio hecho por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de que los vehículos privados no cumplirían el requisito pero sí los buses, taxis, busetas escolares e institucionales, camionetas de carga, entre otros, genera confusión.



En la reunión mantenida anoche la ANT expuso varias inquietudes técnicas sobre el proceso de matriculación vehicular en línea que se estaba desarrollando en el DMQ. Asimismo, la AMT esclareció las dudas planteadas sobre el proceso que se activó desde el martes 16 de junio de 2020.



Según la AMT, el sistema de matriculación en línea fue creado y habilitado únicamente para los vehículos que hayan cumplido con este trámite en años anteriores en el DMQ. Es decir, solo los automotores matriculados en el cantón Quito podían acceder a este servicio, que cumple con la Ley de Optimización de Trámites.



En la reunión se decidió también mantener una mesa técnica. El vicealcalde Santiago Guarderas informó en su cuenta de Twitter que hoy la AMT se reunirá con el COE provincial y representantes de la ANT, Ministerio de Transporte y Secretaría de Movilidad para exponer la Propuesta para la suspensión temporal de la revisión técnica vehicular en el Distrito, sus seguridades y beneficios.



Además, en la comisión técnica se analizará los posibles riesgos de contagio que se pueden generar al mantener el servicio de revisión técnica vehicular en los seis centros que hay en el Distrito. Antes de la pandemia se preveía atender mensualmente a 62 800 vehículos. Sin embargo, frente a la suspensión del servicio, para cubrir la demanda se debería atender a 95 111 automotores por mes, lo que representa un incremento del 53%.



Según la AMT, el tener que revisar a 32 311 automotores adicionales representaría un foco de contagio en las dependencias, sobre todo cuando se proyecta que, en lo que queda de este año, 570 669 vehículos deben pasar por el proceso de RTV.



También en la mesa técnica se deberá llegar a un acuerdo legal sobre el cobro de la RTV, debido a que este servicio fue suspendido el 12 de junio con aprobación de la ANT.



El Municipio de Quito informó que mañana, viernes 19 de junio, se expondrán los resultados de la mesa técnico legal al COE provincial; luego de eso se emitirá una solicitud formal al COE nacional para que la analice y se pronuncie.



En el centro de revisión vehicular del Bicentenario, el usuario Edison Pillalaza contó que el próximo mes le toca matricular su auto. A su criterio, entre la AMT y ANT se debe coordinar de mejor forma el trabajo para no confundir a los usuarios. “Tengo dudas, está mal lo que hacen ambas entidades”.



David Villafuerte viajó desde Calderón para obtener información. Su placa termina en 2 y no pudo matricularlo por la pandemia, a inicios de este año. “Ya pagué la revisión y la matrícula, quiero que me informen sobre lo que necesito”, contó.