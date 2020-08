AMT aún trabaja en la propuesta de recalendarización para revisión de transporte público y comercial

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aún trabaja en la elaboración de su informe y propuesta para la recalendarización de la Revisión Técnica Vehícular (RTV) en Quito. Sin embargo, ya cuenta con la aprobación parcial de su proyecto de matrículas en línea para los automotores exonerados.

La propuesta debe ser aprobada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Sebastián Lasso, director de Registro y Administración Vehicular de la AMT, informó hoy, jueves 13 de agosto del 2020, que esperan concluir con las mesas de trabajo con la Secretaría de Movilidad y la ANT durante la semana del 24 al 30 de agosto del 2020.



El 28 de julio pasado, el Concejo Metropolitano dio paso a la Ordenanza que suspende la revisión técnica para vehículos particulares y establece la presentación por una sola vez a los automotores de transporte público y comercial.



Una de sus disposiciones es que, si hasta el 1 de septiembre próximo no existe la aprobación de la recalendarización para el transporte público y comercial, los certificados de la RTV del 2019 servirán durante este año, también para ellos.



Lasso dijo que la Ordenanza plantea que la AMT justifique mediante un informe técnico cuál sería la capacidad y cómo se daría la atención para la revisión técnica. Actualmente esperan una respuesta de la Secretaría de Movilidad sobre esa capacidad y atención en los centros de revisión y matriculación para incluirlo en el informe que será presentado a la ANT.



Como parte de las condiciones técnicas, Lasso explicó que se deben tomar en cuenta no solo las restricciones de movilidad (no todos los días pueden circular todas la placas) sino también con el aforo permitido.



Los datos de la AMT muestran que hay entre 52 000 y 53 000 vehículos de trasporte público y comercial que deberían presentarse. Sin embargo, el número de atenciones podría llegar hasta las 70 000 ya que un vehículo puede no pasar la revisión en su primera presentación.



La respuesta de Movilidad implica el conocimiento de la capacidad real de los centros para atender el trámite. “Tenemos dos centros destinados para esto (Carapungo y Guamaní) porque no todos tienen las condiciones técnicas para atender al transporte público y comercial”, señaló Lasso.



La AMT presentó a la ANT su propuesta de mecanismo digital para la matriculación. Lasso comentó que fue aprobada parcialmente ya que el mecanismo se puede usar para los vehículos exonerados de la revisión técnica.



Sin embargo, la AMT todavía no dispondrá la matriculación de esos automotores mientras no se defina lo relacionado con la revisión técnica vehicular para el resto.



La plataforma para el trámite está lista y se existirá una acceso mediante la misma página de la AMT.



Para cumplir con el trámite en línea se deberá llenar un par de formularios con los datos del dueño y del vehículo. La AMT validará la información y después se comunicará con el usuario para informarle que se ha completado la matriculación.