La AMT realizará controles el 31 de diciembre del 2019 para prevenir la  obstaculización en las vías en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Transito de Quito (AMT) informó que este martes 31 de diciembre del 2019 realizará controles para prevenir la obstaculización en las vías de la ciudad. El control estará dirigido a los tradicionales años viejos y sus viudas que salen el último día del año para despedirlo.

"Las viudas de fin de año son una tradición que debe llevarse con alegría y respeto. Este 31 de diciembre realizaremos controles para prevenir la obstaculización en las vías. ¡Celebremos con responsabilidad!", publicó la AMT en su cuenta de Twitter este lunes 30 de diciembre.



Además señaló que "no está permitida la quema de monigotes en la vía pública", ya que puede causar accidentes y obstaculizar la vías.

Las viudas de fin de año son una tradición que debe llevarse con alegría y respeto. Este 31 de diciembre realizaremos controles para prevenir la obstaculización en las vías. ¡Celebremos con responsabilidad!#QuitoSeguroOtraVez #FelicesFiestas pic.twitter.com/6gJ4gFk7ii — AMT Quito (@AMTQuito) December 30, 2019

Hay dos operativos de movilidad programados para el último día del año en Quito, en el norte y sur de la ciudad.



Once intersecciones viales en la avenida Amazonas, norte de Quito, serán bloqueadas al tránsito desde las 00:00 del martes por la celebración del Festival de Años Viejos.



Los puntos de los cierres de vías forman parte del plan operativo de movilidad, que efectuarán los agentes civiles para evitar el acceso de vehículos a la avenida en donde se realizará el concurso de monigotes.



Los accesos a la avenida Amazonas se cerrarán desde la intersección con la avenida Cristóbal Colón y continuará hacia el sur con las calles Luis Cordero, José Calama, Mariscal Foch, Joaquín Pinto, Wilson, av. Marieta de Veintimilla, Jerónimo Carrión, Vicente Roca, av. 18 de Septiembre y finalizará en la av. Patria.



En el sur de la ciudad también se realizará un plan de movilidad por el Festival Fin de año en la Tribuna del Sur. No habrá circulación vehicular por la avenida Teniente Hugo Ortiz, desde el redondel de la Atahualpa hasta la Luis Iturralde. La calle Michelena también estará cerrada.



Este martes 31 de diciembre del 2019 no rige la medida Hoy no circula en la capital.