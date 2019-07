244 057 vehículos se han matriculado en el primer semestre del 2019 en Quito

LEA TAMBIÉN

En el primer semestre del 2019, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha matriculado a 244 057 vehículos en la capital. Como parte de ese proceso, los automotores cumplieron con el trámite de revisión técnica vehicular (RTV).

Así lo informó el Municipio del Distrito Metropolitano. Solamente en junio, 42 047 vehículos cumplieron con esos procedimientos. En ese sentido, la entidad señaló que los autos nuevos tienen un plazo de 30 días para presentarse a la RTV. Tras aprobarla estarán exonerados por los siguientes dos años.



La mañana de hoy, lunes 8 de julio del 2019, decenas de usuarios acudieron al centro de matriculación del Bicentenario, ubicado en el exaeropuerto (norte), para inscribir a sus automotores. No había largas filas y la atención se desarrolló con normalidad.



La gente esperaba por su turno en la sala de espera. En sus manos llevaban la documentación para los trámites. Observaban la pantalla de conteo de los turnos y se acercaban a las ventanillas.



El usuario Reynaldo Sánchez manifestó que el trámite fue rápido. “Es ágil totalmente. Estoy esperando por mis placas, pero por la matrícula esperé apenas 25 minutos”, manifestó.



María Tualombo esperaba que la atiendan pronto. “Ahora es un poco lento el servicio, pero generalmente es rápido”. Tomó su turno a las 11:18 pero hasta las 11:40 aún no la atendían en las ventanillas.



De otro lado, el Municipio informó que los vehículos de uso intensivo de carga y los que prestan el servicio de transporte comercial y de pasajeros deberán presentarse dos veces en el año a la matriculación.



Este proceso se podrá realizar únicamente con cita previa. Para obtenerla, los usuarios deben ingresar al portal www.amt.gob.ec. Luego seleccionar el tipo de turno que deseen y el centro. Al ingresar el número de placa o chasis se podrá escoger el horario.



El valor a pagar cuando un vehículo no fue matriculado en el mes que le corresponde es de USD 25. Si no se renueva el permiso anual de circulación, el monto es de USD 25. Por no asistir a la RTV se paga USD 50.



Con la opción pagos en línea, los usuarios podrán cancelar valores correspondientes a revisión técnica vehicular, pico y placa, mal parqueo y otras infracciones.



La calendarización en julio corresponde para los vehículos cuyas placas terminen en 6.



Existen seis centros de RTV en San Isidro del Inca, Florida Alta, Guamaní, Guajaló, Los Chillos y Carapungo. Los centros específicos para matriculación son Quitumbe y Bicentenario.