AMT dispuso 2 000 cupos adicionales para la revisión técnica vehicular

Desde la semana pasada se reportan quejas de usuarios que han tenido problemas para tomar sus turnos y acceder a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la matriculación en Quito.

Esa es una de las razones por las cuales la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) abrió 2 000 cupos más para ayudar a quienes no lograron cumplir con el proceso y lo hagan en este mes. Según la entidad, las plazas se coparon por la cantidad de vehículos rezagados del 2019 que acudieron a los centros de revisión.



La AMT también amplió el horario de citas previas para la RTV. El incremento se aplica en los últimos seis días laborables de febrero. “Debido al inicio de la calendarización y a un porcentaje considerable de usuarios que no cumplieron con el proceso de matriculación el año pasado, las citas para la última semana de febrero se agotaron”, dijo la AMT.



Se estableció un cronograma para cumplir con los trámites. El viernes 21, miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de febrero de 2020 las citas estarán disponibles hasta las 18:15, es decir, una hora más de lo habitual. El sábado 29 el servicio será hasta las 13:30.



Hasta el 18 de febrero de este 2020, la AMT registró 39 923 autos matriculados. “Es necesario recordar que durante este mes los automotores cuyas placas terminen en 1 deberán cumplir con este proceso de manera obligatoria”.



Hoy, miércoles 26 de febrero del 2020, los usuarios que acudieron a los centros de revisión esperaban que el proceso se solucione a la brevedad posible. Esperanza Tutín no logró conseguir turno hasta antes del 14 de febrero y necesitaba con urgencia terminar los trámites. “La página estaba colapsada, no se me abría y tenía que estar muy pendiente de ella. Tuve que madrugar para tomar turno y me salió para hoy”. Ella pidió a la AMT que solucione los inconvenientes de su portal web para evitar la incomodidad a los usuarios.



Francisco Zavala también tuvo problemas para reservar su turno. “Toda la revisión pasé bien hasta que me indicaron que la batería de mi carro no estaba bien ajustada y me tocó regresar después”.



Al momento de volver con el problema solucionado se fue sistema. “Ahora me dieron turno para las 13:15 del 3 de marzo”. Le preocupa que ahora deba pagar un rubro extra porque su turno es en marzo.



“La AMT debe preocuparse por mejorar la atención. Más allá de eso, creo que en los centros de revisión nos deberían dar facilidades para arreglar los problemas sencillos como lo que me pasó a mí con la batería”, manifestó Zavala.