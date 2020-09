AMT y ANT afinan el calendario para la matriculación vehicular

LEA TAMBIÉN

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) alista un sistema en línea para reanudar la matriculación vehicular en Quito.

Durante el 2020, la entidad tenía previsto matricular 520 000 automotores, pero debido a la emergencia sanitaria el proceso se frenó. Entre enero y marzo solo 55 000 autos cumplieron el trámite, es decir, el 10,6%.



Andrés Borja, asesor legal de la AMT, señaló que desde el lunes 14 de septiembre se habilitará el trámite en línea desde la página web de la entiedad.



En el sitio web se emitirá una orden de pago por las multas, el costo de la matrícula que se cancela al Servicio de Rentas Internas y el impuesto al rodaje.



El siguiente paso será llenar un formulario con la información del conductor y vehículo. Borja explicó que habrá digitadores que subirán la información al sistema. Una vez que se cumpla con todos los requisitos, el permiso anual de circulación llegará vía e-mail.



La AMT envió a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) la propuesta sobre la matriculación y también la calendarización para atender a los usuarios hasta febrero de 2021. La idea es matricular dos últimos dígitos de placa por mes.



Juan Pazos, director de la ANT, indicó que la propuesta de la AMT fue recibida y está en análisis. Con el estudio de la medida buscan, sobre todo, que no se filtren vehículos de otros cantones para la matriculación en Quito. El lunes 7 habrá una reunión entre ambas entidades para definir el inicio del proceso con el correspondiente calendario.



El director de la ANT dijo que en la reunión la AMT debe aclarar el tema de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) que fue suspendida mediante ordenanza del Concejo Metropolitano (28 de julio). Pazos aclaró que la ordenanza municipal no puede estar por encima de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Tránsito que estipula la obligatoriedad de realizar la RTV cada año.



“Debemos buscar una solución, estamos trabajando en esos temas con la Agencia Metropolitana”, aseguró.



La ordenanza municipal establece que el transporte comercial y público debe pasar la revisión al menos una vez en este año. Se estipuló que hasta el 1 de septiembre se definiría un calendario. Pero eso no pasó.



Borja señala que, al no haber una definición después del plazo, se entiende que ningún vehículo deberá pasar la revisión en el 2020.



Además, existen dificultades para cumplir con la RTV. La principal es que los centros autorizados se ubican en Carapungo y Guajaló, dos de las zonas con mayor número de casos de covid-19.



Para Juan Manuel Aguirre, director de la AMT, otro inconveniente es que la empresa que se encargaba de la operación en los centros ya no tiene un contrato vigente. Hasta el momento, el Concejo no ha tratado el tema.

En el tema de movilidad hay otra disposición que se alista: la emisión de nuevos salvoconductos.



Los actuales, emitidos por el Ministerio de Gobierno tienen la misma vigencia que el estado de excepción. Es decir, caducan cuando finalice la medida. La Alcaldía ya tiene listo un plan y lo implementará después de que el COE nacional delegue las competencias para emisión y control de los salvoconductos a la AMT.



Según Guillermo Abad, secretario de Movilidad, el esquema de restricción de movilidad en la capital será similar al que ya existe. Se mantendrá el sistema de Hoy no circula, según la placa par e impar y habrá una aplicación para sacar nuevos salvoconductos.

El alcalde Jorge Yunda indicó ayer que la vigencia de las restricciones dependerá de los informes epidemiológicos. “Se mantendrá al menos hasta tener un sistema sanitario un poco más disponible porque no hay camas este momento”.



El período de gracia será de un mes, tiempo en el que la gente puede obtener el nuevo documento. Para esto, la aplicación incluirá un código QR en el salvoconducto. Ese estará vinculado con información de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) y del SRI. El Municipio dijo que actividades como la entrega de productos alimenticios, por ejemplo, tendrán una validez de hasta 180 días.



Los valores pagados por la revisión técnica antes de la emergencia servirán para el 2021.



Los plazos para el pago de multas se reanudan. Se deben cancelar antes de matricular el auto.



La AMT emitirá un nuevo salvoconducto con un código QR y se validará con la LUAE.



La Alcaldía dará un mes de plazo para que los conductores puedan obtener el nuevo documento.