La ampliación del aeropuerto Mariscal Sucre arrancó este 18 de noviembre

La terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre crecerá en un 35% para diciembre del 2020, según Corporación Quiport.

Este lunes 18 de noviembre del 2019 se iniciaron los trabajos de ampliación, que tomarán 13 meses y que costarán USD 60 millones. La inversión la hará Quiport, de acuerdo con lo establecido en el contrato, que plantea ampliaciones hasta el 2041, cuando se termina la concesión. Estas se hacen de acuerdo con el aumento de pasajeros y de conexiones aéreas desde y hacia la capital.



Desde el 2013, cuando el aeropuerto empezó a operar en Tababela, se planificaron ampliaciones. En el 2015 se hizo la primera de cerca de 8 000 m², en el área de salida y arribo nacional. Luego se hizo una readecuación de espacios en la zona de arribos, en el 2017.



La fase que arrancó este lunes será una construcción de más de 16 000 m² bajo techo. Tras la ampliación, una nueva sala de embarque podrá recibir a 350 pasajeros. Según Andrew O’Brian, director de Quiport, contará con restaurantes “con nueva oferta gastronómica nacional e internacional y tiendas de vanguardia”.

Se prevé adicionar 10 mostradores de chequeo, seis de migración (salida), ocho de arribos y mayor espacio para aduana y sala de equipajes. En servicios se habilitará wifi gratis y tomas eléctricas para cargar teléfonos o computadores, y se instalará un área de juegos para niños, “más funcional e interesante”, dijo O’Brian.



La ampliación significará un aumento en el espacio de salas de abordaje y un incremento de 24 000 m² en la plataforma de pasajeros, con dos estacionamientos para aviones.



También están previstas remodelaciones en otras áreas, como el cambio de los quioscos de auto-‘check-in’, por unos con un sistema biométrico, nuevos baños y ascensores, explicó el funcionario.



El diseño está planificado con tonos azules en las alfombras, en sincronía con los cielos de Quito, columnas con madera y jardines exteriores, en alusión a la Sierra y a la Amazonía. Los pisos serán de granito, como una referencia a las plazas y espacios públicos.



El aeropuerto trabaja con 19 aerolíneas comerciales. Cuatro de ellas se sumaron este año: Interjet, Air France, Plus Ultra, y en los próximos días se unirá Air Canada. Según O’Brian y el alcalde Jorge Yunda, el 2019 ha sido un año récord en cuanto a conectividad.



Yunda explica que la idea es combatir la imagen de que Quito tiene un aeropuerto caro. Crear este tipo de acciones ayuda a generar competencia para disminuir el precio de los pasajes, con el aumento de frecuencias y la cantidad de puestos disponibles para viajar.



Con la llegada de Interjet se lograron mejores precios para conectarse con México DF y también han mejorado los de Madrid, dice O’Brian. En lo nacional se esperan cambios con la entrada en operaciones de Aeroregional y los nuevos destinos que cubrirá Latam.



Quiport espera cerrar el 2019 con 5,2 millones de pasajeros entre internacionales y domésticos. “El paro de octubre fue un golpe fuerte, pero seguimos viendo una recuperación frente al 2018 que estuvimos en 5,1 millones”, dijo O’ Brian.



Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo, señaló que el Gobierno no puede poner techos a las tarifas, pero se trabaja en aumentar la conectividad “que rebaja los puestos automáticamente”.



La funcionaria explicó que hace falta fomentar en Latinoamérica los viajes entre países vecinos, para mejorar las tarifas. Ahora está en planes la promoción de destinos de Colombia, Ecuador y Perú en el mercado asiático: “Así reducimos costos para todos y promovemos tres países”.



Aún no se reveló la constructora ganadora de la licitación, pero se espera crear 1 500 plazas de empleo directo. Hay contratistas locales, como Adriana Hoyos, Irigoyen y Prestop, que ya están trabajando. También colaboran firmas extranjeras especializadas en temas aeroportuarios.